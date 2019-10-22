Зимняя форма не спасет солдат НАТО в случае войны в Арктике, уверен Пучков

Известный писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин) заявил, что зимняя форма не поможет солдатам НАТО одолеть Россию в Арктике.

Ранее российское постпредство при НАТО посоветовало руководству Альянса закупать учебники по истории вместо комплектов зимней формы для проведения операций при температуре минус 40 градусов.

«Агентство НАТО по закупкам заказало зимние камуфляжи (78 тыс. комплектов) и обмундирование для холодной погоды (на 70 млн евро) для зимних операций при -40 °C. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например, про Сталинград?» — говорится в сообщении постпредства в Twitter.

На официальном сайте Агентства НАТО по закупкам сообщается, что Альянс действительно разыскивает подрядчика, готового поставить 78 тысяч комплектов зимней камуфляжной формы и зимней одежды на 70 млн евро. Такая форма должна быть рассчитана на температуру минус 40 градусов.

#NATO Procurement Agency’s bid for snow camouflages (78.000 sets) & cold weather clothing (€70 mln) - for winter operations -40°C.❗️To prove @NATO’s purely defensive military planning? Maybe worth procuring history ???? on #WW2 (#Stalingrad) https://t.co/aOUy4K005d pic.twitter.com/8PJCqFMF6f — Russians at NATO (@natomission_ru) October 21, 2019

По мнению известного российского писателя и видеоблогера Дмитрия Пучкова (Гоблина), Североатлантический альянс действительно готовится к проведению военных операций в районе Арктики, а значит и форму для своих военнослужащих подбирает соответствующую.

«Армии нужны для того, чтобы воевать и, соответственно, армия должна быть вооружена и как следует одета. А сейчас мы видим, что они готовятся к зиме, к возможным операциям в Арктике. Наши ведь прокладывают Северный морской путь, а американцы сообщают, что будут по нему ходить вне зависимости от того, хочет этого Россия или не хочет. Естественно они готовятся к ведению боевых действий, то есть любая армия, в том числе и наша, должна быть готова к чему угодно в любой момент. Ну а раздавать советы относительно учебников истории, оно конечно смешно, никаких сомнений в этом нет, но глядя на это, нам (Российской Федерации — Прим. ФАН) надо делать ровно то же самое. Нужно так же вооружаться, экипироваться и готовиться к встрече наших, как мы их теперь называем, «партнеров», — поясняет собеседник ФАН.

В сентябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах Североатлантического альянса по наращиванию военного присутствия в районе арктического шельфа. Тогда же он отмечал, что военно-политический блок будет стараться учитывать позицию России и избегать роста напряженности в регионе.

«Я думаю, что воевать им в таких низких условиях будет даже не тяжело, а просто невозможно. Оно ж со времен немцев еще известно: начиная от валенок и заканчивая смазкой в автоматах, все это друг к другу привязано, при низких температурах ничего ни работает. Ну, кроме автомата Калашникова, конечно», — заключил Пучков.

Ранее посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД РФ Николай Корчунов заявил, что Северный морской путь может стать международной «зеленой трассой», так как выбросы парниковых газов на этом маршруте будут минимальными.