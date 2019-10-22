Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Москва, 22 октября. Певица Наталья Подольская сделала неожиданное признание, заявив, что на протяжении многих лет обманывала своего мужа — Владимира Преснякова-младшего. Правда, обман этот оказался не столь серьезным, как могло бы показаться, и вряд ли нарушит семейную идиллию пары.

«Владимир Пресняков из года в год утром любезно наливает мне чашечку капучино с легкой молочной пенкой. А я вообще не пью кофе с молоком, совсем! Только черный — американо или эспрессо. Вова, прости. Каждое утро, когда я говорю тебе, что кофе - бомба, это — неправда», — пишет Подольская в Instagram.

Интернет-пользователи в целом положительно оценили «исповедь» певицы. Одна из подписчиц Подольской привела аналогичный пример, вспомнив, что всю жизнь хвалила мамины голубцы, хотя на самом деле их терпеть не могла. Другие похвалили пару за то, что в их доме царит мир, несмотря на подобные маленькие обманы. Похвалы со стороны мужской половины подписчиков удостоился и Пресняков, который показал себя настоящим кавалером. Пусть вкусы жены он и не угадал, но сам факт того, что муж не перестает ухаживать за любимой, достоин уважения, пишут в комментариях.

Ранее Подольская рассказала, как пыталась отучить сына от дурной привычки. По ее словам, мальчик постоянно выпрашивает подарки и ищет выгоду, что нередко приводит к некрасивым ситуациям. Артистка в таких случаях говорит, что денег нет или просто отмалчивается. При этом она подчеркнула, что «нет», сказанное папой, всегда действует на сына.