Больше трети российских фильмов с господдержкой провалились в прокате

Москва, 22 октября. Больше трети российских художественных картин, получивших финансовую поддержку государства, не окупают в прокате не только свой бюджет, но и сумму выделенных им денег.

Как отмечает издание «Ведомости», из 38 отечественных лент, которые с 2015 года получили от 100 млн рублей государственной поддержки, 14 провалились в прокате.

К примеру, среди явных аутсайдеров перечня — боевик «Семь пар нечистых» (сборы менее 1 млн при поддержке в 119 млн), мультипликационный фильм «Баба Яга. Начало» (сборы 1,3 млн при финансировании в 138 млн), пишет «Культуромания».

Кроме того, не могут похвастаться впечатляющими результатами фильмы «Крымский мост. Сделано с любовью!» (70 млн против 100 млн) и «Рубеж» (87 млн против 200 млн).

Впрочем, как отмечает телеканал «360», есть и положительные результаты: спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх», которой выделяли 400 млн рублей, собрала кассу в 3 млрд.

Ранее министерство культуры Российской Федерации представило обновленную систему господдержки кино, раскрыв информацию о затратах. Как считают в ведомстве, это повысит ответственность экспертов, определяющих проекты для получения государственных субсидий.