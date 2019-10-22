МИД РФ назвал условие проведения саммита «нормандской четверки»

Москва, 22 октября. Переговоры в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе могут состояться в ноябре при наличии политической воли. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, точная дата проведения саммита в «нормандском формате» будет определена после завершения процедуры разведения сил и средств от линии соприкосновения сторон в Донбассе, а также после согласования итоговых договоренностей встречи «нормандской четверки» на высшем уровне.

«Когда это произойдет — покажет время. При наличии политической воли все реально», — пояснил Руденко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс подготовки саммита в «нормандском формате» испытывает трудности в связи с тем, что одна из стран-участниц не соблюдает ранее достигнутые договоренности.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс подготовки саммита в «нормандском формате» осложняется тем, что одна из стран-участниц не соблюдает ранее достигнутые договоренности.региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В 2015 году лидеры России, Франции, Германии и Украины провели встречу в Минске, по итогам которой был разработан комплекс мер, направленных на урегулирование гражданской войны в Донбассе.