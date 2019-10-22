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В Госдуме объяснили, почему Зеленский поручил восстановление Донбасса комику Сивохе

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В Госдуме объяснили, почему Зеленский поручил восстановление Донбасса комику Сивохе

«Назначить человека, который играет образы, на место того, чего нет, — вполне нормально», так депутат Госдумы Алексей Журавлев прокомментировал назначение бывшего КВНщика Сергея Сивохи советником секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

«Начинаю неделю в новой должности, — написал креативный продюсер студии «Квартал 95» Сергей Сивохо на своей странице в Facebook. — Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы».

«Там надо роль играть, там делать ничего нельзя», — высказался о назначении Сергея Сивохи депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Парламентарий напомнил, что Сивохо недавно встречался с «АТОшниками», протестовавшими против «формулы Штайнмайера».

«Вы правда думаете, что он говорил им: «Да, ребята, мы прекратим стрельбу, сейчас реинтегрируем Донбасс»? Я уверен, что нет. Более того, он избирался в Верховную раду от Донбасса, но что-то ему там не сильно доверяли — выборы он не выиграл. Поэтому говорить, что это [мирное урегулирование конфликта в Донбассе] произойдет, не приходится», — заявил Журавлев.

В Госдуме объяснили, почему Зеленский поручил восстановление Донбасса комику Сивохе

По мнению депутата, назначение КВН-щика на столь важный пост красноречиво говорит о ситуации на Украине в целом.

«Институт международных исследований провел соцопрос, и люди реально так думают, что [президент Украины Владимир] Зеленский способен поднять им минимальную оплату труда со 150 долларов до тысячи, снизить пенсионный возраст, вдвое уменьшить стоимость газа… Украинцы верят в эту сказку. Им хорошо! Они смотрят на этих актеров — классные малые. Поверят Зеленскому, поверят всем, поверят в сказку... И в реинтеграцию Донбасса тоже поверят!» — сказал Алексей Журавлев.

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