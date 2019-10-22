Сирия, 22 октября.Курды-террористы переходят к тактике «выжженной земли» и поджигают кварталы Рас-аль-Айна перед полной сдачей города турецкой армии. Вертолеты ВКС РФ прибыли в Ат-Табку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: направили вертолеты на авиабазу в Ат-Табку в Ракка.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по радикалам на юге Идлиба и севере Хамы, в Ракке продолжили работы по расчистке авиабаза Ат-Табка и готовят ее к расширению.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в установке бомбы в автомобиль на севере Алеппо, в Рас-аль-Айне поджигают перед сдачей города армии Турции жилые кварталы, грабят магазины в Абу-Расине.

ВС Турции и союзные силы: расследуют обстоятельства подрыва автомобиля в Алеппо, провели воздушную разведку над окрестностями Кобани.

Провинция Алеппо

Один человек получил ранения в результате взрыва самодельной бомбы, установленной в автомобиле, припаркованном у обочины дороги в городе Азаз, как передает новостной Twitter-канал Rojava Network. Приехавшие на место взрыва сотрудники «внутренней безопасности» протурецкого ополчения оцепили место взрыва. Под подозрение в организации теракта попали курды-террористы из числа «Освободительных сил Африна», которые совершают диверсионные подрывы и нападения на протурецких бойцов в зонах их контроля

Военный источник агентства SANA передал, что в районах Алеппо Аз-Захра и Ханассер инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели работы по разминированию жилых кварталов от остатков брошенных радикалами боеприпасов. Саперы работали в городе до 14.00, после чего собранные в городе мины-ловушки были подорваны за городской чертой.

Самолеты ВВС Турции были замечены в воздушном пространстве неподалеку от города Кобани (Аль-айн-Араб), о чем сообщает Twitter-канал Beladi TV. Турецкая авиация выискивает опорные пункты курдских боевиков, которые сдали город сирийской армии на прошлой неделе, но сохраняют активность в его окрестностях.

Провинция Идлиб

Сирийская армия продолжила наносить удары по линиям обороны альянса «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб и обстреляла укрепления радикалов у поселка Тель-Дам и Абу-Шарадж, о чем сообщает портал THIQA. Правительственные силы также возобновили обстрел укрытий боевиков в Джебла и в предместьях города Умм-Джалал, как указывает новостное агентство Baladi News. Сведений о потерях радикалов в живой силе или боевой технике пока не поступало.

В приграничной с провинцией Хама зоне, военнослужащие обменялись с боевиками артиллерийскими ударами у деревень Сирмания и Хирбет аль-Накир, как передает портал Masar Press.

Провинция Ракка

На авиабазу города Ат-Табка прибыли вертолеты ВКС РФ, как передает агентство Sputnik. Военный источник сообщил агентству, что в настоящее время на авиабазе продолжаются работы по расчистке от завалов строительного мусора взлетно-посадочных полос. Ранее сообщалось, что сирийская армия и союзные силы намерены расширить авиабазу и уже направили туда конвой из грузовиков с бетонными блоками. Напомним, что территории Ат-Табки были заняты боевиками «Исламского государства»1 в период с 2014 по 2017 год, после чего, в ходе боев, которые нанесли базе значительный материальный ущерб, их заняла армия международной коалиции во главе с США и террористы «Демократических сил Сирии» (SDF). На прошлой неделе Ат-Табка и прилежащие территории были сданы сирийской армии без боя, после достижения соглашения с SDF.

Провинция Хасака

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал заявление на своем официальной странице в сети Twitter, согласно которому, с начала операции «Источник мира» на севере Сирии регион покинули около восьми сотен курдов-террористов и еще около 1300 готовятся к отводу. Напомним, что Турция приостановила свою операцию на 120 часов, в течении которых «Демократические силы» должны будет вывести своих террористов и вооружение из тридцатикилометровой безопасной зоны. Вывод своих сил курдские террористы начали только на третий день.

Число нарушений режима прекращения огня со стороны курдских террористов выросло до 42, как передает официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (@tcsavunma).

В городе Абу-Расин курдские террористы ограбили ряд магазинов, перед тем как отступить к востоку от города под натиском протурецкого ополчения, как сообщает портал Аlk Habour 21. В городе Рас-аль-Айн курдские боевики сжигают и уничтожают большое количество жилых домов перед выводом последней партии своих отрядов.

1 Организация запрещена на территории РФ.