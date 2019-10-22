В Европарламенте назвали опасным главу офиса Зеленского

Киев, 22 октября. Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель резко раскритиковала главу офиса президента Украины Андрея Богдана. По ее словам, Богдан опасен, поскольку относится к старому режиму бывшего президента Виктора Януковича.

«Часто мы слышим, что он профессионал, и поэтому он нужен президенту Зеленскому. Но он профессионал без морального компаса. И профессионал старого режима. Мистер Богдан опасен», — заявила Крамон-Таубадель в интервью «Интерфаксу-Украине».

Евродепутат напомнила, что в ноябре 2013 года Богдан вместе с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым вел переговоры с Россией. Она также поставила чиновнику в вину, что он не ушел в отставку после смертей на Майдане.

Крамон-Таубадель уверена, что пока Богдан находится в окружении президента Украины Владимира Зеленского, всем остальным политическим деятелям «будет очень трудно». В довершении парламентарий добавила, что не знает, чьи интересы на самом деле отстаивает глава офиса Зеленского, поэтому она хочет, чтобы тот ушел в отставку.

Ранее шестой президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал руководителя своего офиса Андрея Богдана. По словам украинского лидера, Богдан является нетерпеливым человеком и «не может успокоиться». Зеленский подчеркнул, что вынужден систематически останавливать руководителя своего офиса, когда тот приступает к какому-то делу. При этом Зеленский обратил внимание на то, что его помощник никак не может на него влиять.