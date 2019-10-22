Госдума ратифицировала протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма

Москва, 22 октября. Госдума ратифицировала дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. Он был подписан в Страсбурге 27 июля 2017 года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Документ направлен на борьбу с терроризмом. Он предполагает установление уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе — умышленное участие в террористической группе, обучение терроризму, факт выезда за границу в целях терроризма и финансирование или организацию таких поездок», — рассказал в беседе с ФАН депутат Владимир Синяговский.

Протокол направлен на расширение обмена информацией о лицах, осуществляющих террористическую деятельность.

Он принят государствами-участниками Конвенции и предполагает использование сети национальных, круглосуточно доступных контактных пунктов, пояснил член фракции «Единая Россия».

«Не нужно объяснять, что сегодняшняя международная обстановка, последние события на Ближнем Востоке и в Европе говорят о продолжающейся необъявленной войне международного терроризма против цивилизованного мира. И ратификация нашей страной (дополнительного протокола. — Прим. ФАН) Конвенции — важнейший вклад в общеевропейское сотрудничество по борьбе с мировым злом — международным терроризмом», — отметил парламентарий.

Он также обратил внимание, что Россия имеет богатый опыт в борьбе с терроризмом.

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма была принята в 2005 году с целью активизировать усилия сторон, направленные на предупреждение терроризма и его негативного воздействия на полную реализацию прав человека, в частности права на жизнь, посредством мер, принимаемых как на национальном уровне, так и в рамках международного сотрудничества, а также с должным учетом действующих применимых многосторонних или двусторонних договоров или соглашений между сторонами.