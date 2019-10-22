МИД РФ прокомментировал возможность возобновления авиасообщения с Украиной

Москва, 22 октября. Сигналов от украинских властей касательно начала диалога по возобновлению авиационного сообщения не было, дальше слов дело не продвинулось. Об этом рассказал журналистам во вторник заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

Российский дипломат напомнил, что прошедшим летом на сайте президента Украины была опубликована петиция с просьбой возобновить перелеты в РФ. Руденко указал на то, что сигналов от Киева о желании начать диалог по этому вопросу не было.

«Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь недавно с украинскими журналистами, выразил недоумение по поводу отсутствия прямых рейсов между нашими странами», — отметил Руденко.

По его словам, дальше этих слов дело в настоящее время не пошло, сообщает РИА Новости.

Ранее глава украинского государства Зеленский назвал странным тот факт, что между РФ и Украиной было прекращено авиасообщение.

Напомним, с 2015 года между двумя странами полностью отсутствует авиасообщение, на такую меру пошел Киев после начала гражданской войны в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».