Москва, 22 октября. Родители могут выявить токсикоманию у своих детей, если будут внимательны к симптомам, заявил врач-токсиколог Дмитрий Долгинов. Как уточнили специалисты, только за прошедшие три года от вдыхания бытового газа и газа из зажигалок в России погиб 361 ребенок. Данный вид токсикомании на языке экспертов называется сниффинг.

Стало известно, как определить в ребенке склонность к токсикомании. В состав газа входят пропан, бутан и изобутан. Эти газы способны вытеснять кислород из организма.

Как пишет издание Planet Today, у детей наступление кислородного голодания вызывает кратковременную эйфорию и появление галлюцинаций. Газ практически попадает через кровь в легкие, он не проходит очищение желудочно-кишечным трактом или печенью.

Эффект «быстрого опьянения» наступает из-за того, что вредные вещества сразу добираются до мозга. Эксперт перечислил симптомы токсикомании. О любви ребенка в вдыханию вредных веществ могут говорить отекшее лицо и горячая на ощупь голова, покраснение носа и появление раздражения вокруг губ, охриплость голоса, наличие слабости, тошноты, рвоты. При этом ребенок быстро устает, у него фиксируются снижение успеваемости, ложь, агрессия.

Ранее научные специалисты из Университета Фудань поняли, почему дети отцов-наркоманов идут по кривой дорожке родителя. По словам шанхайских экспертов, генетический материал человека имеет особое клеточное ядро, которое находится в белках-гистонах, способных удерживать свернутую ДНК на одном месте, влияя на расшифровку некоторых генов. Специалисты открыли связь между эпигенетикой и поведением людей.

В ходе анализа специалисты мониторили меняющееся поведение потомства мышей (самцов), которые перед началом размножения долгое время употребляли наркотические средства. Отмечается, что при этом самке никаких наркотиков не давали. Маленьких грызунов подключали к капельнице, где находились наркотики, затем малыши нажимали на нужную им кнопку, которая активировала ввод наркотиков в их организм. Оказалось, что у некоторых грызунов зависимость развивалась сильнее, чем у отцов.