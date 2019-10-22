Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Стало известно, как определить в ребенке склонность к токсикомании

43
0 Оставить комментарий

Стало известно, как определить в ребенке склонность к токсикомании

Москва, 22 октября. Родители могут выявить токсикоманию у своих детей, если будут внимательны к симптомам, заявил врач-токсиколог Дмитрий Долгинов. Как уточнили специалисты, только за прошедшие три года от вдыхания бытового газа и газа из зажигалок в России погиб 361 ребенок. Данный вид токсикомании на языке экспертов называется сниффинг.

Стало известно, как определить в ребенке склонность к токсикомании. В состав газа входят пропан, бутан и изобутан. Эти газы способны вытеснять кислород из организма.

Как пишет издание Planet Today, у детей наступление кислородного голодания вызывает кратковременную эйфорию и появление галлюцинаций. Газ практически попадает через кровь в легкие, он не проходит очищение желудочно-кишечным трактом или печенью.

Эффект «быстрого опьянения» наступает из-за того, что вредные вещества сразу добираются до мозга. Эксперт перечислил симптомы токсикомании. О любви ребенка в вдыханию вредных веществ могут говорить отекшее лицо и горячая на ощупь голова, покраснение носа и появление раздражения вокруг губ, охриплость голоса, наличие слабости, тошноты, рвоты. При этом ребенок быстро устает, у него фиксируются снижение успеваемости, ложь, агрессия.

Ранее научные специалисты из Университета Фудань поняли, почему дети отцов-наркоманов идут по кривой дорожке родителя. По словам шанхайских экспертов, генетический материал человека имеет особое клеточное ядро, которое находится в белках-гистонах, способных удерживать свернутую ДНК на одном месте, влияя на расшифровку некоторых генов. Специалисты открыли связь между эпигенетикой и поведением людей. 

В ходе анализа специалисты мониторили меняющееся поведение потомства мышей (самцов), которые перед началом размножения долгое время употребляли наркотические средства. Отмечается, что при этом самке никаких наркотиков не давали. Маленьких грызунов подключали к капельнице, где находились наркотики, затем малыши нажимали на нужную им кнопку, которая активировала ввод наркотиков в их организм. Оказалось, что у некоторых грызунов зависимость развивалась сильнее, чем у отцов. 

Стало известно, как определить в ребенке склонность к токсикомании

infox - new
Источник: Planet Today
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров