Экономист объяснил, что реальные доходы населения намного выше показателей Росстата

Бедность отступает — Росстат заметил положительную динамику в росте благосостояния россиян. Она невелика, но стабильна, замечают в ведомстве, и с большой вероятностью будет расти. Согласно официальным данным, доля беднейших граждан, денег которым не хватает даже на еду, по-прежнему остается рекордно низкой и даже снизилась с 0,8% в 2018 году до 0,7% в отчетном периоде этого года. Сокращается также число бедных домохозяйств, имеющих достаточно денег на еду, но испытывающих затруднения с оплатой услуг ЖКХ и покупкой одежды. Их доля снизилась с 15,2% до 14,1%.

За последний год число россиян, которые могут позволить себе и еду, и одежду, и своевременную оплату жилищных услуг, выросло за счет беднейших слоев населения на 0,6 процента, и их доля составляет теперь 49,4 процента. Остальные могут позволить себе намного больше - например, покупку новой бытовой техники. Новые показатели Росстата Федеральному агентству новостей прокомментировал кандидат экономических наук, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

«Та статистика по доходам, которая у нас есть, вряд ли отражает действительность. Ведь на самом деле доходы населения намного выше. Не учитывается целая масса факторов, например, серые зарплаты – а это, на секундочку, целых 13 триллионов рублей в год. Если их прибавить, получится, что страна-то у нас богатая», — сказал эксперт.

Чтобы получить реальную картину доходов населения, надо смотреть, как оно тратит, добавил Разуваев. К тому же продуктовая корзина в разных регионах своя, и мерить все ценами Москвы некорректно. А уж одежду люди покупают в самых разных местах и по самым разным ценам. Также не надо забывать, что есть сфера, до которой Росстат еще не добрался, — это сдача в аренду жилья. Очень многие скрывают это, чтобы не платить налоги. Так что факторов заработка, которые не учло ведомство, есть множество.

«Но даже если доверять этим суперзаниженным цифрам, то 49,4% жителей, которые могут позволить только еду и одежду, — неплохой показатель для развивающейся страны. Да, это не уровень восточной Европы, но в нашем положении будет корректнее сравнивать себя со странами BRICS (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР — Прим. ФАН) . И уровень жизни у нас точно не хуже, чем в Бразилии, примерно как в Индии или в Китае», — резюмировал эксперт.

Как подчеркнул эксперт, отрадно видеть, что, несмотря на все новые санкции и давление со стороны враждебных акторов мировой политики, государство держит слово и выполняет социальные обязательства перед своими гражданами. Тот небольшой рост благосостояния, который показала статистика, на деле есть огромный шаг вперед. И он станет гораздо заметнее, когда текущая внешняя политика даст свои результаты.