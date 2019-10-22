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Экономика

Экономист объяснил, что реальные доходы населения намного выше показателей Росстата

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Реальные доходы населения намного выше, чем показывает Росстат, считает эксперт-экономист

Бедность отступает — Росстат заметил положительную динамику в росте благосостояния россиян. Она невелика, но стабильна, замечают в ведомстве, и с большой вероятностью будет расти. Согласно официальным данным, доля беднейших граждан, денег которым не хватает даже на еду, по-прежнему остается рекордно низкой и даже снизилась с 0,8% в 2018 году до 0,7% в отчетном периоде этого года. Сокращается также число бедных домохозяйств, имеющих достаточно денег на еду, но испытывающих затруднения с оплатой услуг ЖКХ и покупкой одежды. Их доля снизилась с 15,2% до 14,1%.

За последний год число россиян, которые могут позволить себе и еду, и одежду, и своевременную оплату жилищных услуг, выросло за счет беднейших слоев населения на 0,6 процента, и их доля составляет теперь 49,4 процента. Остальные могут позволить себе намного больше - например, покупку новой бытовой техники. Новые показатели Росстата Федеральному агентству новостей прокомментировал кандидат экономических наук, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

Реальные доходы населения намного выше, чем показывает Росстат, считает эксперт-экономист

«Та статистика по доходам, которая у нас есть, вряд ли отражает действительность. Ведь на самом деле доходы населения намного выше. Не учитывается целая масса факторов, например, серые зарплаты – а это, на секундочку, целых 13 триллионов рублей в год. Если их прибавить, получится, что страна-то у нас богатая», — сказал эксперт.

Чтобы получить реальную картину доходов населения, надо смотреть, как оно тратит, добавил Разуваев. К тому же продуктовая корзина в разных регионах своя, и мерить все ценами Москвы некорректно. А уж одежду люди покупают в самых разных местах и по самым разным ценам. Также не надо забывать, что есть сфера, до которой Росстат еще не добрался, — это сдача в аренду жилья. Очень многие скрывают это, чтобы не платить налоги. Так что факторов заработка, которые не учло ведомство, есть множество.

«Но даже если доверять этим суперзаниженным цифрам, то 49,4% жителей, которые могут позволить только еду и одежду, — неплохой показатель для развивающейся страны. Да, это не уровень восточной Европы, но в нашем положении будет корректнее сравнивать себя со странами BRICS (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР — Прим. ФАН) . И уровень жизни у нас точно не хуже, чем в Бразилии, примерно как в Индии или в Китае», — резюмировал эксперт.

Лидеры стран BRICS

Как подчеркнул эксперт, отрадно видеть, что, несмотря на все новые санкции и давление со стороны враждебных акторов мировой политики, государство держит слово и выполняет социальные обязательства перед своими гражданами. Тот небольшой рост благосостояния, который показала статистика, на деле есть огромный шаг вперед. И он станет гораздо заметнее, когда текущая внешняя политика даст свои результаты.

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