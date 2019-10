Американист рассказал о заговоре силовиков США против Трампа

Появление в The New York Times статьи адмирала ВМС США в отставке Уильяма Гарри Макрейвена, изобилующей нападками на президента Дональда Трампа, — это беспрецедентное событие, наглядно демонстрирующее постепенное скатывание ситуации в США к неконституционному способу разрешения внутриполитического кризиса.

Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил российский политолог, публицист, специалист по американской внутренней и внешней политике Дмитрий Дробницкий.

Человек-легенда

Чем ближе 2020 год с его выборами очередного президента Соединенных Штатов, тем более ожесточенным становится противостояние действующего президента США с его оппонентам-демократами, а также представителями «глубинного государства» — Deep State.

Традиционно в число последних входят сотрудники американского разведсообщества, к началу XXI века де-факто ставшего настоящим государством в государстве. Однако в последнее время создается впечатление, что к недовольным Трампом «разведчикам» все чаще начинают примыкать и представители U. S. Army.

Пожалуй, наиболее тревожным «звоночком» в этом плане является опубликованная на минувшей неделе в The New York Times заметка адмирала ВМС США в отставке Уильяма Гарри Макрейвена. Дело тут не только в претенциозном названии заметки — «Our Republic Is Under Attack From the President» («Наша республика — под атакой президента»), хотя и в этом тоже. Дело в том, что Макрейвен в Соединенных Штатах — далеко не простой отставной адмирал. Для американцев это Тот Самый Макрейвен. Один, единственный и неповторимый.

Тот самый родившийся в 1955-м Макрейвен, который начал свою службу добровольцем на курсах подготовки «морских котиков» — бойцов ССО ВМС США, а закончил начальником Командования специальных операций США.

Тот, который прошел войну в Ираке и Афганистане, наполучал кучу наград и, по слухам, лично занимался организацией операции по поиску и уничтожению Усамы бен Ладена.

Это тот самый Макрейвен, который написал «библию» американских спецназовцев — «Специальные операции. Практические примеры боевого применения сил специальных операций: теория и практика», а также всемирную «библию» лайф-коучей «Заправляй кровать: 10 простых правил, которые могут изменить твою жизнь и, возможно, весь мир».

Наконец, это тот самый Макрейвен, который активно критиковал Трампа за то, что тот отправил в отставку директора ЦРУ Джона Оуэна Бреннана, причастного не только к устранению бен Ладена, но и к организации госпереворота на Украине, а также к раздуванию страстей вокруг т. н. «вмешательства Москвы» в президентские выборы 2016 года в США.

Словом, для Штатов Уильям Гарри Макрейвен — это Штирлиц, Джеймс Бонд, Рэмбо и еще много кто в одном лице. Настоящий человек-легенда!

И вот эта самая легенда опубликовала в NYT хлесткий текст, в духе:

«Пришло время для нового человека в Овальном кабинете — республиканца, демократа или независимого — чем раньше, тем лучше. От этого зависит судьба нашей республики».

Данный тезис в совокупности с прочим содержанием заметки, а также фамилией автора, невольно будит в памяти воспоминания о знаменитом романе Флетчера Нибела «Семь дней в мае», описывающем попытку военного переворота в США.

Надо полагать, что подобные ассоциации возникли не только у нас — выступление отставного адмирала в прессе наделало немало шума, причем как за рубежом, так и в РФ. В частности, отечественный политолог Дмитрий Дробницкий заметил, что текст Макрейвена — «это, конечно, пока не клич к оружию, не воззвание к «морским котикам» убить Трампа, но это очевидная подготовка почвы».

Заговор был успешно вскрыт

ФАН попросило Дмитрия Дробницкого прокомментировать непростую ситуацию, складывающуюся в Соединенных Штатах за год до начала президентских выборов.

— Дмитрий Олегович, какие цели преследовал Макрейвен или те, кто стоит за ним, размещая в NYT столь неоднозначную заметку?

— Думаю, что данная публикация преследовала как минимум две цели. Первая — продолжать держать тему о «негодяе Трампе» и неприемлемости дальнейшего нахождения его у власти в топе новостей. Вторая — усилить прессинг Трампа тезисом о том, что поддержка действующего президента США со стороны силовиков не столь уж и однозначна.

— А на самом деле как с этим обстоят дела у Трампа?

— На стороне, скажем так, «сопротивления» выступают отдельные политические назначенцы в высшем эшелоне власти силовых органов, в то время как нижние эшелоны военных и правоохранительных структур — всей душой за Трампа. Да и вообще, рядовые сотрудники профессиональных организаций в США, как правило, за демократов не голосуют. Таким образом, можно предположить, что у демократов реальной силы, которая позволила бы им довести ситуацию до стадии горячей эскалации, нет. Но оппонентам Трампа очень хочется доказать обратное, что, в свою очередь, приводит к появлению публикаций, подобных колонке Макрейвена в NYT.

— Отдадим должное адмиралу в отставке — колонка у него получилась «гремучая». Все же не каждый день чуть ли не самый известный спецназовец США пишет о том, как ему отставной четырехзвездный генерал на параде кричал: «Мне не нравятся демократы, но Трамп разрушает республику!» Такая публикация — это же из ряда вон, не правда ли?

— Конечно, появление статьи Макрейвена — беспрецедентное событие, наглядно демонстрирующее постепенное скатывание ситуации к неконституционному способу разрешения внутриполитического кризиса в США. Одно дело, когда в 2017 году какие-то «говорящие головы» на CNBC кричали: «Куда смотрят наши генералы?!» — и совсем иное дело, когда появляется публикация столь заметной фигуры, как Макрейвен. С одной стороны, он, разумеется, отставник. А с другой, как мы помним, в определенных ведомствах «бывших» не бывает.

— И это закономерно приводит нас к вопросу о том, может или нет в недрах силовых структур США зреть заговор против Трампа?

— Что значит «может или нет», если такой заговор американских силовиков против Трампа уже имел место и был успешно вскрыт? В заговоре принимали участие сотрудники ФБР и Минюста — вплоть до лиц, имевших ранг заместителей глав ведомств.

— И эти лица?..

— …Были отправлены в отставку в связи с тем, что под воздействием своих политических убеждений злоупотребляли своим служебным положением — сначала старались не допустить Трампа до власти, а затем, уже после инаугурации 45-го президента США, пытались устроить ему обструкцию.

— Расследование в отношении этих лиц ведется?

— Да, этим занимается группа следователей, возглавляемая прокурором Джоном Даремом, который специально был вызван из штата Коннектикут, а не назначен из числа вашингтонских бюрократов. Дарем сейчас довольно жестко ведет расследование истоков так называемого «русского дела», то есть, по сути, истоков заговора против президента Дональда Трампа. Заговор же этот плели как раз те самые ведомства, которые принято причислять к силовым: Минюст, ФБР, ЦРУ. Видимо, Джон Дарем начинает уже очень серьезно кое-кому «наступать на хвосты». Об этом свидетельствуют известные призывы подвергнуть импичменту не только Трампа, но и генпрокурора Уильяма Барра. Если дело пойдет так и дальше, то, возможно, через пару-тройку месяцев мы узнаем много нового о заговоре силовиков против Трампа и довольно интересные подробности того, что происходило в 2016—2017 годах.

У Трампа — высокие шансы победить

— Насколько, на ваш взгляд, у Трампа велики шансы быть переизбранным на второй срок?

— Если ситуация не скатится окончательно в антиконституционное русло и выборы 2020 года пройдут, что называется, в штатном режиме, то на сегодняшний день у Трампа имеются довольно высокие шансы победить. Можно долго обсуждать разного рода рейтинги, но очевидно, что действующего президента переиграть будет довольно сложно. Нужно нечто экстраординарное, чтобы затмить явные успехи Трампа в экономической сфере, да и электоральный расклад с 2016 года практически не изменился. К тому же, демократы не располагают сильным кандидатом против Трампа.

— И все же, кто станет кандидатом в президенты от демократов?

— Скорее всего, Элизабет Уоррен.. Конечно, все еще может произойти — экономика рухнет, война начнется, вновь «обнаружится» «вмешательство Москвы»… Но если говорить о президентских выборах 2020 года, проводимых в регулярном режиме, то, повторюсь, у Трампа сейчас есть все шансы переизбраться.