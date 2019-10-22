Россияне рассказали блогеру, сколько денег им нужно в месяц

Санкт-Петербург, 22 октября. Росстат сообщил о снижении доли наименее обеспеченных групп населения в России. Об этом свидетельствуют данные, основанные на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения.

Петербургский блогер YouTube-канала «Спроси и сохрани» решила проверить данные Росстата и узнать у горожан, сколько денег им необходимо для комфортной жизни. В ходе живого опроса петербуржцы рассказали, какую зарплату они считают достаточной для жизни и сколько они зарабатывают на данный момент.

Живой опрос показал, что в среднем петербуржцу достаточно 98 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни. При этом разброс составил от 20 тысяч до 120 тысяч рублей.

«Сейчас 100 тысяч рублей, чтобы было комфортно», — признался горожанин.

«У меня семья, двое детей, поэтому тысяч 100-120 рублей», — рассказал респондент.

Другой петербуржец рассказал, что ему необходимо для комфортной жизни 85 тысяч в месяц. Молодой человек признался, что работает предпринимателем, в месяц его доход составляет от 60 тысяч до 90 тысяч рублей в месяц.

Россияне отметили, что средства намерены тратить на съем или покупку жилья, еду, одежду и развлечения. Среди приоритетных трат также были названы нужды семьи, транспорт и путешествия.

По данным за второй квартал текущего года, о нехватке средств даже на еду сообщили 0,7% опрошенных россиян против 0,8% в прошлом отчетном периоде. Кроме того, сократилось число домохозяйств, которым хватает денег только на еду, а покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги уже затруднительно — 14,1% против 15,2% в первом квартале.

При этом на 0,2% выросло число тех, кому хватает денег не только на еду, но и на одежду — до 49,4%. По данным Росстата, 32,6% опрошенных заявили, что им хватает денег на еду, одежду и товары длительного пользования, однако не хватает на покупку квартиры, дачи и автомобиля, в прошлом квартале к этой категории отнесли себя 31,7% респондентов. Более того, с 2,6% до 2,7% выросла доля россиян, которые заявили о возможности приобретать все, что считают нужным.