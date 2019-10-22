Успенская откровенно рассказала об отношениях с Ефремовым и тайном поклоннике

Москва, 22 октября. Известная певица Любовь Успенская откровенно рассказала, какие отношения ее связывают с актером Михаилом Ефремовым, а также сообщила о щедром тайном поклоннике, который «готов ради нее на все».

По словам исполнительницы, с театральным режиссером и телеведущим Ефремовым она познакомилась совсем недавно в США, между артистами сразу возникли дружеские отношения. Как призналась вокалистка, актер готов поддержать певицу как на сцене, так и за кулисами.

Сам Ефремов признался, что готов на совместный проект с Успенской.

«Она прекрасный человек, невероятный! Мы что-нибудь придумаем еще, замутим!» — цитирует его «Пятый канал».

Поклонники предположили, что звезд связывает не только дружба. Однако Успенская тут же развеяла все слухи, заявив, что всю жизнь любит только одного мужчину, и это не ее супруг.

«Об этом знают все, и муж, и все, и его жена, и все знают», — призналась исполнительница.

По словам вокалистки, у нее есть таинственный поклонник, который не просто оказывает ей поддержку, но и одаривает роскошными подарками. Однажды он арендовал для Успенской замок в Париже напротив Эйфелевой башни.

«Я такой красоты не видела еще. Для меня выступали цирк «Дю Солей» и оркестр Шарля Азнавура», — поделилась артистка.

Однако вместе им, по словам Успенской, быть не суждено — оба хотят остаться в своих семьях.

Напомним, Успенская — исполнительница городских романсов и многократная обладательница премии «Шансон года». Артистка четыре раза выходила замуж. С последним ее супругом — бизнесменом Александром Плаксиным — она вступила в брак в 1989 году. Пара стала родителями дочери Татьяны, которой певица теперь посвящает свое творчество.

Успенская довольно часто радует поклонников своими эпатажными образами. Недавно она и вовсе разместила в Сети снимок, на котором предстала практически топлес. Откровенная фотография шокировала поклонников исполнительницы, публикация вызывала массу гневных комментариев.