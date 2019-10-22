Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Путин оценил важность встречи с Эрдоганом на фоне операции против курдов-террористов

40
0 Оставить комментарий

Путин оценил важность встречи с Эрдоганом на фоне операции против курдов-террористов

Сочи, 22 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом очень востребованы на фоне острой ситуации в Сирии.

«Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем, я думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы», — заявил Путин на встрече с Эрдоганом.

Глава государства выразил надежду на то, что достигнутый уровень российско-турецких отношений сыграет важную роль в урегулировании всех вопросов, которые сложились в регионе, а также позволит принять выгодные всем сторонам решения.

Во вторник в Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал детали переговоров лидеров РФ и Турции. По его словам, Москва хочет получить информацию о планах Турции относительно военной операции и сопоставить эту информацию с общими планами урегулирования ситуации в САР.

Напомним, 9 октября турецкие власти объявили о старте операции против курдских террористов на севере Сирии. 17 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс договорились о приостановке операции«Источник мира» на 120 часов. За это время, которое истекает во вторник, 22 октября, курдские террористы должны отойти от буферной зоны на 30 километров. В случае невыполнения условий договоренности Генштаб ВС Турции продолжит военную операцию до полной зачистки территории.

Вооруженные курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) заняли территории в восточной части республики и стали оказывать давление на ее жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров