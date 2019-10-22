Изгнание Чикова и Шульман из СПЧ связало руки Ходорковскому по поддержке оппозиции

Беглый олигарх Михаил Ходорковский утратил некоторые рычаги влияния и инструменты поддержки российской оппозиции в Совете президента РФ по развитию общества и правам человека. Ранее из его состава были исключены адвокат и глава организации «Агора» (признана иноагентом) Павел Чиков, а также политолог Екатерина Шульман.

Президент России Владимир Путин своим указом исключил из Совета по правам человека бывшего главу СПЧ Михаила Федотова, зампредседателя Евгения Боброва, адвоката и главу «Агоры» Павла Чикова, политолога Екатерину Шульман, а также профессора ВШЭ Илью Шаблинского. Официальные данные об изменениях в президентском Совете доступны на официальном интернет-портале правовой информации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал изменения и назвал произошедший процесс «ротацией».

В политическом Telegram новость восприняли позитивно. Авторы канала «Шавки Красовского» отметили, что ротация в СПЧ лишила олигарха-уголовника Михаила Ходорковского некоторых инструментов влияния и поддержки оппозиции.

«Ходорковский лишился важных фигур, которые чудом оказались «в дамках». Удивляет, что только двое. Там еще, по меньшей мере, три человека на содержании у Михаила Борисовича», — написали «Шавки Красовского».

Напомним, международную организацию «Агора» связывают с деятельностью так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом). Именно Павел Чиков предоставлял структурам Алексея Навального инструкции по заметанию следов финансовых махинаций после того как было возбуждено уголовное дело об отмывании средств через ФБК. Глава «Агоры» рекомендовал не держать дома ничего незаконного, а все компьютеры и гаджеты тщательно защитить паролями. Об этом рассказывали журналисты телеканала НТВ в своем фильме-расследовании «Как отмыть миллиард».

НКО «Агора» финансируется рядом иностранных фондов, напрямую участвующих в антироссийской политической деятельности. Организация получает деньги от Фонда Макартуров (признан нежелательным в РФ), Фонда Сороса (признан нежелательным в РФ), а также от западного Фонда Internews. Сорос и Макартуры имеют общие политические и инвестиционные интересы с олигархом Ходорковским по поддержке российской либеральной оппозиции.

Екатерина Шульман неоднократно выражала публичную поддержку блогеру Алексею Навальному, создавая ему положительный имидж. Также она частый гость СМИ Михаила Ходорковского. Муж политолога — Михаил Шульман дружен с оппозицией. Во время кампании в МГД супруг политолога незаконно сдал в аренду Навальному подвальное помещение на Рождественском бульваре под организацию «Центра сбора подписей». Жители дома пожаловались на Шульмана в полицию, так как согласия на аренду от ТСЖ не было. Более того, мужа Екатерины обвиняли в захвате дома на Рождественском бульваре и управлении общедомовым имуществом по своему усмотрению. Об этом подробно писало RT.