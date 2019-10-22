МИД РФ назвал выгоду для Киева от признания Крыма российским

Москва, 22 октября. Признание Крыма частью России со стороны Киева может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между РФ и Украиной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

В сентябре украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило инициировать «принудительный переговорный процесс» между Москвой и Киевом на уровне высших должностных лиц. В Киеве заявили, что без установления морской границы Украина никогда не сможет «полноценно осуществлять» свой суверенитет в пределах моря, легально использовать морские природные ресурсы и реализовывать свои права.

Руденко отметил: можно предположить, что под «принудительными переговорами» Украина понимает согласительную процедуру, предусмотренную статьей 298 Конвенции 1982 года. При этом, по словам дипломата, условием применения указанной процедуры является отсутствие нерешенного спора, касающегося суверенитета или других прав на материковую или островную территорию между странами.

Замглавы МИД РФ назвал выгоду для Киева в случае признания со стороны Украины российской принадлежности Крыма.

«Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами», — сказал Андрей Руденко в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что вопрос статуса и режима Азовского моря определен Договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. Руденко объяснил, что документ определяет разграничение акватории только по соглашению сторон. Таким образом, резюмировал он, положения Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года в данном случае не применяют.

Напомним, Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота в Киеве местные власти провели референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение региона в состав Российской Федерации прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.