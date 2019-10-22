Малькевич поделился опытом борьбы с «произволом Цукерберга»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «по достоинству» оценила слова создателя Facebook Марка Цукерберга, который заявил, что его соцсеть якобы зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы в США 2020 года».

«Вот вам и «фейк ньюз в соцсетях». Дешево и сердито», — написала Захарова в Facebook.

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей отметил откровенно антироссийский, а точнее русофобский тренд, который в последнее время стал визитной карточкой Facebook.

По словам главы ФЗНЦ, русофобскую политику Цукерберга давно уже критикуют не только в России, но и во многих других странах, в том числе в самих США. Собеседник ФАН отметил, что очередным лживым вбросом о якобы «вмешательстве» РФ в американские выборы Цукерберг пытается легитимировать антироссийскую направленность деятельности Facebook.

«Прессинг, который осуществляет платформа Цукерберга по отношению к пользователям, иначе, как кибертерроризмом, не назовешь, — отметил Малькевич. — Его платформа под флагом борьбы то с «вмешательством», то с «хейтспичем» («языком вражды») внедряет на всех принадлежащих ему площадках жесточайшую, но весьма избирательную цензуру, направленную в первую очередь против России и ее граждан. Это касается и Facebook, и Twitter, и Instagram».

В качестве меры противодействия тотальной цензуре в западных социальных сетях, хотя и явно недостаточной, Малькевич предложил международным общественным организациям объединиться и потребовать от Facebook, Twitter и т. д. сформулировать четкие и понятные правила игры. По словам главы ФЗНЦ, Цукерберг должен внятно объяснить, по каким критериям его соцсеть определяет «вмешательство» или «язык вражды».

«На всех этих платформах в открытом доступе должен присутствовать документ, в котором однозначно определен перечень того, за что конкретно вас могут забанить», — отметил Малькевич.

Он рассказал, что его предложение нашло поддержку в том числе у американских общественников.

«Наш опыт борьбы с произволом Цукерберга признан заслуживающим внимания», — отметил Александр Малькевич.

Ранее Марк Цукерберг рассказал NBC, что Facebook якобы фиксирует попытки из-за рубежа повлиять на выборы в США.

«Сегодня мы видим, что Россия, Иран и Китай пытаются вмешиваться в [американские президентские] выборы [2020 года], используя все более изощренные тактики», — заявил Цукерберг.

Отметим, фейковые расследования в США о якобы «вмешательстве» России и российских граждан в американские выборы неоднократно критиковали российские политики и эксперты. Напомним, двухгодичное расследование мнимого «вмешательства», которое вел теперь уже бывший спецпрокурор минюста США Роберт Мюллер, закончилось громким и позорным пшиком. Любые подобные обвинения Москва категорически отвергает.

Что касается Facebook, как неоднократно отмечало ФАН, эта соцсеть давно уже вступила на путь идеологической цензуры, вмешательства во внутренние дела России, в том числе в выборный процесс, и прямого нарушения российских законов, что, по мнению политиков и экспертов, должно быть жестко пресечено.