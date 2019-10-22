Число погибших при прорыве дамб под Красноярском увеличилось до 17

Красноярск, 22 октября. Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае увеличилось до 17 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших», — уточнила она.

Отметим, что 14 погибших родственники уже опознали.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба. Произошел прорыв технологического водоема золотодобывающей артели. Затопленными оказались два общежития временного типа — грязевая волна достигала в высоту почти пяти метров.

Впоследствии появилась уточненная информация — в Курагинском районе оказались разрушенными пять незаконно возведенных дамб. Прорыв начался с самой верхней, а потом движущийся поток воды по цепочке разрушил еще четыре сооружения.

В результате произошедшего шесть человек пропали без вести. Одного из них — машиниста-бульдозериста 1985 года рождения — оперативники впоследствии обнаружили живым в рабочем поселке.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу обратить внимание на нужды пострадавших при ЧП.

В понедельник суд отправил под стражу на два месяца трех сотрудников ООО «Сисим», включая гендиректора компании. Во вторник на месте прорыва дамб нашли металлический сейф с 18 килограммами золота. Все обнаруженное приобщено к материалам дела.