Асад впервые прокомментировал решение о сотрудничестве с курдами в Сирии

Дамаск, 22 октября. Глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Идлибе встретился с военными и впервые прокомментировал размещение войск на границе с Турцией в рамках договоренностей с курдскими силами.

Сирийский лидер отметил, что сразу после старта турецкой военной операции на севере САР Дамаск связался с разными политическими и военными силами региона и заявил о готовности поддержать любую группировку, противостоящую Анкаре. Решение Дамаска разместить армию САР на границе на фоне операции Турции против курдов не является политическим, сообщает пресс-служба Асада.

Он также подчеркнул, что битва за Идлиб — это залог уничтожения терроризма в стране. Асад обратил внимание на то, что все регионы Сирии в равной степени важны.

Напомним, операция Турции под названием «Источник мира» против курдских террористов стартовала 9 октября. Анкара хочет создать на севере Сирии так называемую буферную зону, которая станет «защитным поясом» для ее рубежей.

Курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 захватили земли в восточной части республики и стали оказывать давление на мирных жителей. 17 октября лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции против курдских террористов на 120 часов. За указанное время курдские боевики должны отойти от буферной зоны на 30 километров. В случае невыполнения условий договоренности Анкара пригрозила возобновить операцию с того места, «на котором она остановилась».

1 Организация запрещена на территории РФ.