Назван топ-10 самых «горячих» мам российского шоу-бизнеса

Москва, 22 октября. Составлен топ-10 самых сексуальных представительниц российского шоу-бизнеса, которые даже после рождения детей продолжают радовать своих подписчиков в Instagram «горячими фотографиями»

Лидером рейтинга стала бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова. 36-летняя певица и мать троих детей регулярно выкладывает достаточно откровенные снимки в соцсеть, из-за чего иногда попадает под критику со стороны общественности. Но артистку это не смущает, и она продолжает радовать поклонников новыми публикациями.

Серебро досталось Алене Водонаевой, у которой растет девятилетний сын. По мнению хейтеров, она выкладывает снимки, которые не должна себе позволять 37-летняя мать.

Тройку лидеров замыкает избранница рэпера Тимами Анастасия Решетова. 23-летняя модель снималась в откровенных нарядах даже на последнем сроке беременности.

Четвертое место получила 37-летняя Светлана Лобода. Как пишет «Ньюинформ», чтобы взбудоражить подписчиков, певице достаточно просто опубликовать снимок с концерта.

На пятой строчке расположилась 29-летняя Рита Дакота, которая растит ребенка от бывшего супруга Влада Соколовского. Девушка довольно часто выкладывает в Сеть «неоднозначные» фото.

Шестое место досталось телеведущей Анфисе Чеховой, которая стала секс-символом российского шоу-бизнеса после выхода передачи «Секс с Анфисой Чеховой». 41-летняя дама давно не снимается в этом шоу — растит семилетнего сына Соломона, однако мужская часть населения по-прежнему помнит «бурную молодость» звезды.

Вера Брежнева представляет седьмую строчку. 37-летняя певица воспитывает двоих дочерей. Звезда вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. Однако по слухам, пара на данный момент переживает кризис в отношениях.

Восьмое место у 41-летней Ани Лорак. И хотя певца не размещает на своих страницах в соцсетях откровенных снимков, для многих россиян она является эталоном женственности и привлекательности. У звезды растет восьмилетняя дочь София.

Под девятым номером затаилась бывшая участница группы «Серебро» — 34-летняя Елена Темникова. По мнению поклонников, девушка выглядит сексуально в одежде и без нее.

Топ-10 завершает бывшая супруга Гуфа Айза Анохина. 34-летняя бьюти-блогер воспитывает двух сыновей, продолжая тщательно следить за собой. Звезда всегда выглядит привлекательно, сексуально и модно.