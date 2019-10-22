Песков прокомментировал возможность включения русофобского The Bell в список иноагентов

Москва, 22 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не владеет информацией относительно будущего положения антироссийского проекта The Bell, который, по некоторым сведениям, может быть включен в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

В СМИ появилась информация о том, что в настоящее время по итогам заседания соответствующих парламентских комиссий готовится дополнение списка СМИ-иноагентов. Известно, что информационный ресурс The Bell, отличающийся своей антироссийской направленностью и получающий иностранные гранты (эта информация не скрывается и самой редакцией), до сих пор не включен в этот перечень.

Корреспондент ФАН решил узнать у пресс-секретаря российского лидера, будет ли в результате The Bell числиться в этом списке. Однако Дмитрий Песков информацию не подтвердил.

«Я не располагаю такой информацией, не могу ответить на ваш вопрос», — прокомментировал вопрос Песков.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, которое показало, что информационный ресурс The Bell — это эксперимент спецслужб США по созданию антироссийских СМИ. Возглавляемый журналисткой, бывшим шеф-редактором РБК Елизаветой Осетинской проект поддержала целая группа инвесторов.

Журналист, историк и политический эксперт Армен Гаспарян заметил, что антироссийская деятельность The Bell «не вызывает абсолютно никакого удивления», поскольку «издание ориентировано на безудержное проявление русофобии», которое происходит на протяжении нескольких лет, «без всяких пауз».

Прозападный The Bell создает для читателей образ «тоталитарной репрессивной» России и во многом «благодаря» его стараниям проблема вмешательства финансируемых Западом СМИ во внутренние дела РФ сегодня стоит особенно остро. Поэтому вопрос о включении ресурса в список иноагентов возник вполне естественно.

О необходимости признать ресурс иноагентом заявляли, в частности, журналист Владимир Соловьев и член Совета Федерации Франц Клинцевич.