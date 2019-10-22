Число жертв при прорыве дамб в Красноярском крае выросло. События дня. ФАН-ТВ

Поиски на месте ЧП в Красноярском крае Число жертв прорыва дамб в Красноярском крае увеличилось до 17. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на следственный комитет. Спасатели продолжают поисковые работы. О судьбе еще нескольких рабочих до сих пор пока нет никакой информации. Находка, которую следователи сегодня приобщили к уголовному делу — металлический сейф. «После осушения одной из заводей сотрудниками МЧС был обнаружен закрытый металлический сейф. Следственно-оперативной группой проведено вскрытие сейфа, внутри которого обнаружено 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Напомним, трагедия на реке Сейба произошла 19 октября. Ночью прорвало пять незаконно построенных дамб. Поток воды накрыл временные общежития золотодобытчиков.

«Источник мира» возобновится? Анкара возобновит военную операцию в Сирии, если Вашингтон не сдержит обещаний по отводу курдов-террористов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вопросы сирийского урегулирования глава государства сегодня обсудит с лидером России Владимиром Путиным. Коллеги проведут переговоры в Сочи. Стоит отметить, что 120-часовой период прекращения огня в республике уже истекает. За несколько дней курдские террористы должны были покинуть 30-километровую зону на сирийско-турецкой границе. Каким будет решение Анкары? О результатах переговоров мы расскажем в нашем вечернем дайджесте.

Беспорядки в Чили Массовые беспорядки в Чили перерастают в насилие. И уже есть жертвы этих протестов. Как сообщают местные СМИ, погибли 13 человек. Немалый ущерб нанесен и столице Сантьяго. Вандалы разгромили станции метро. По приблизительным подсчетам, на восстановление потребуется около 300 млн долларов. Для безопасности 22 октября власти страны отменили занятия во всех школах. А начались беспорядки в Чили на прошлой неделе, 14 октября. Местные жители вышли на улицы, чтобы высказать свое недовольство повышением стоимости проезда в метро. Позже власти отменили нововведение, но беспорядки так и не закончились.