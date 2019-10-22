Слуцкий объяснил обвинения Цукерберга во вмешательстве в выборы в США «охотой на ведьм»

Москва, 22 октября. Основатель Facebook Марк Цукерберг идет в фарватере деструктивной линии в отношении России, Ирана и Китая, выступая с обвинениями в адрес стран в якобы «попытке вмешаться» в грядущие выборы в США. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Цукерберг в интервью NBC выступил с утверждением о том, что Россия, КНР и Иран якобы «предпринимают попытки вмешательства» в американские выборы, которые должны пройти в 2020 году. Вместе с тем, Роскомнадзор высказал замечание Facebook за распространение политической рекламы в день тишины и день голосования 8 сентября.

«Обвинения Facebook и заявления о блокировке аккаунтов якобы из-за вмешательства в выборы — очередное проявление «охоты на ведьм» и цензуры в соцсетях», — отреагировал Слуцкий на заявления Цукерберга.

Он обратил внимание, что Россия, Китай и Иран на уровне американского истеблишмента признаны «геополитическими соперниками» США, поэтому «всегда виноваты».

«Уважаемый Марк Цукерберг идет в фарватере именно этой деструктивной линии», — объяснил Слуцкий.

Глава думского комитета добавил, что с приближением даты новых выборов президента США в этой стране «градус общей истерии» будет только нарастать.

Подобное мнение высказала ранее и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала слова основателя Facebook фейковой новостью.

Отметим, что это далеко не первое необоснованное обвинение в адрес России, связанное со «вмешательством» в американские выборы. К примеру, экс-руководитель Федерального бюро расследований США Роберт Мюллер почти два года расследовал предположения о якобы «вмешательстве России» в выборы американского президента в 2016 году, однако так и не смог найти факты того, что Москва «оказывала какое-либо влияние» на электоральные процессы.

При этом российская сторона неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы в 2016 году, указывая на отсутствие доказательств. Расследование, завершившееся провалом, все же было инициировано и обошлось налогоплательщикам в США в более чем 30 миллионов долларов.

Тем временем Федеральное агентство новостей выпустило фильм-расследование «Анатомия протеста», посвященный вмешательству Запада в дела России. Особое внимание в материале уделено сотруднику ЦРУ Стивену Секстону, главе службы безопасности американского посольства в Москве. Как оказалось, этим летом он проводил специальные тренинги по организации уличных акций. Мероприятия проходили в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией», возглавляемом Алексеем Навальным.

ФАН установил, что каждый эпизод столкновения с полицией, каждый несанкционированный митинг, каждый пикет в России — это звенья одной цепочки тщательно подготовленной операции, направленной на дестабилизацию ситуации в стране.