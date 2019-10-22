Обвинения Сеулом России во вторжении в зону опознания ПВО назвали нелегитимными

Южная Корея может объявлять какие угодно зоны опознания ПВО, но их существование не подкрепляется международными договорами между государствами, так отреагировал бывший заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ с июня 2003 года, военный эксперт Айтеч Бижев на заявление Сеула о предполагаемом вторжении шести самолетов ВКС России в так называемую зону опознания ПВО (KADIZ).

По данным министерства нацобороны Южной Кореи, один A-50, три Су-27 и два Ту-95 вошли в зону к северу от острова Уллындо в Японском море в 09.23 (03.23 мск). По прошествии семи минут они покинули KADIZ, после чего неоднократно вновь заходили в зону в течение шести часов. При этом воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было.

По словам Айтеча Бижева, Россия неукоснительно выполняет международные правила в авиации.

«Объявление Южной Кореей зоны опознания не подкрепляется никакими международными договорами. Это нелегитимно на международном уровне. Она может объявлять что угодно. Наша группа в составе трех Су-27, двух Ту-95 и одного А-50, который является самолетом управления и наведения авиации, выполняет свои учебно-боевые задачи. Поэтому в нейтральных водах они имеют право вдоль и поперек отрабатывать те задачи, которые руководство ВКС РФ считает нужными. В данном случае нарушения границы Южной Кореи нет», — заявил Бижев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Заявление министерства нацобороны Южной Кореи абсолютно беспочвенно, говорит военный эксперт. По словам Бижева, оно так же необоснованно, каким бы, например, было объявление России о запрете полетов в той же зоне.

«Никакими международными правовыми документами это не подтверждается. Группа наших самолетов не нарушала государственную границу», — подчеркнул собеседник ФАН.

Кроме того, Бижев поясняет, что военное ведомство Южной Кореи тренирует расчеты средств ПВО на действиях нашей авиации.

«Вообще, все страны в этом регионе наблюдают за полетами самолетов, в том числе Япония и Северная Корея», — добавил военный эксперт.

Напомним, в конце июля южнокорейский Комитет начальников штабов утверждал, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе островов Токто, которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом. Южная Корея подняла в воздух свои истребители, которые затем открыли предупредительный огонь. Позже Республика Корея планировала установить с Россией прямую линию военной связи.