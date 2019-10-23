В сочинском Парке науки и искусства «Сириус» 23 октября начинает работу масштабный саммит «Россия — Африка», который продлится два дня. О том, что представляет собой саммит и одноименный форум — в инфографике Федерального агентства новостей.

Саммит «Россия — Африка» — это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня. В нем примут участие лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. Все с конкретными предложениями о сотрудничестве, а значит им есть что предложить и нашей стране. В общей сложности на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные секторы экономики.

Необходимо отметить, что взаимодействие будет выстраиваться на принципах взаимной выгоды и уважения. Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, «Москва последовательно поддерживает стремление африканских государств проводить независимую, самостоятельную политику без подсказок извне». Участники саммита обсудят вопросы международной повестки дня, поделятся мнениями по актуальным проблемам, представляющим наибольший интерес для России и государств африканского континента.

Всего на форуме пройдет порядка 30 деловых сессий, посвященных обсуждению перспектив экономического развития стран африканского континента и вопросам ведения бизнеса в регионе, расширения российско-африканской торговли, и реализации совместных инвестиционных проектов.

Параллельно с саммитом пройдет экономический форум Россия — Африка. Его цель — создать вектор наиболее благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и странами Африки. В рамках форума будут проведены пленарное заседание, ряд круглых столов и панельных дискуссий, а также будет организована площадка для проведения деловых встреч.



Участие в экономическом форуме «Россия — Африка» осуществляется по приглашениям.