В Совфеде назвали обвинения Facebook попыткой оправдаться за нарушения закона

Москва. 22 октября. Обвиняя Россию во «вмешательстве» в выборы в США в 2020 году, Facebook пытается оправдаться за собственные нарушения российского законодательства. С таким заявлением выступил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Напомним, в интервью телеканалу NBC News глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что «компания зафиксировала», что Россия, Китай и Иран якобы предпринимают попытки вмешательства в американские выборы, которые должны пройти в следующем году.

В ответ на это Роскомнадзор сделал Facebook замечание за размещение политической рекламы в единый день голосования в России 8 сентября.

«Обычно подобные заявления опираются на неопровержимые факты. Они предъявлены?» — задал вопрос Морозов.

Он выразил мнение, что в конкретном случае «скорее, мы имеем дело с попыткой оправдать собственную «активность» на нашем политическом поле».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на «свежие» обвинения Цукерберга в некоем вмешательстве России в предстоящие американские выборы.

«Вот вам и «фейк-ньюс в соцсетях». Дешево и сердито», — написала она на своей странице в Facebook.

После завершения президентских выборов в США в 2016 году американская сторона обвинила Россию во вмешательстве в выборы. Тогда спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер утверждал, что РФ вмешивалась в выборы посредством соцсетей.

Москва со своей стороны неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в государстве. В частности глава российского МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, подчеркнул, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

В результате 18 апреля Мюллер представил доклад, в котором был вынужден признать, что подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией подтвердить не удалось. «Русский след» в отдельных процессах против американских политиков, адвокатов, политтехнологов и чиновников не просто не прослеживался, а отсутствовал совершенно. Стоит отметить, что завершившееся провалом «расследование» в отношении РФ обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 млн долларов.

Зато американская сторона действительно была уличена во вмешательстве в российские выборы. Мониторинг средств массовой информации 8 сентября, который проводил Роскомнадзор, выявил факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы, хотя это было запрещено законом, и социальные сети были об этом несколько раз предупреждены.