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Песков прокомментировал уголовное дело в отношении экс-главы Челябинской области

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Песков прокомментировал уголовное дело в отношении экс-главы Челябинской областиМосква, 22 октября. Признать вину и степень вины любого человека может только суд, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возбуждении уголовного дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. 

Напомним, ранее стало известно о том, что в отношении Дубровского возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

Адвокат бывшего губернатора Игорь Трунов сообщил, что Дубровского подозревают в превышении полномочий с ущербом на сумму 20 млрд рублей.

Пескову задали вопрос о том, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг экс-главы Челябинской области, а также о том, как относятся к его отъезду в Швейцарию сразу после извещения об уголовном деле.

«Я не могу вам дать информацию. Естественно, мы не можем обладать всеми деталями. Но я еще раз могу повторить, что мы говорим в таких случаях: вину и степень вины любого  человека может признать только суд», — прокомментировал Песков. 

Дубровский занимал пост главы Челябинской области с 15 января 2014 года по 19 марта 2019 года. С 2011 года по 2014 год трудился гендиректором Магнитогорского металлургического комбината.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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