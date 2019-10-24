Парад выпускников полиции и внутренней безопасности Сирии прошел в Дамаске

Дамаск, 24 октября. Министерство внутренних дел Сирии выпустило класс новоиспеченных офицеров, а также сотрудников Сил внутренней безопасности и полиции в Дамаске, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Это необходимо для поддержания безопасности и стабильности в штаб-квартире полицейского колледжа в Дамаске.

Выпускники поучаствовали в торжественном военном парада, в ходе которого они продемонстрировали навыки обучения, полученные во время профильного обучения. В частности, они показали, как будут действовать при борьбе с беспорядками, а также при противодействии террористическим группировкам. Кроме того, бывшие продемонстрировали высокую физическую подготовку, мастерство и точность в выполнении любых боевых задач.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Выпускники подчеркнули, что главная их задача на сегодня — это защита граждан и восстановление безопасности в стране после победы сирийской армии над террористами. Они также выразили решимость полностью искоренить международный терроризм и уничтожить всех его сторонников. Победа будет достигнута благодаря стойкости и жертвам сирийской правительственной армии, которая храбро сражалась за свободу и независимость своей родины.

Ранее сообщалось, что одно из самых боеспособных соединений сирийской правительственной армии — 25-я дивизия специального назначения, более известные как «Силы тигра» — продемонстрировала командованию и присутствующим гостям навыки контрбатарейной борьбы во время учений, состоявшихся в провинции Хама.

Стоит отметить, что сирийские военные больше месяца восстанавливали боеспособность соединения после состоявшегося в августе освобождения города Хан-Шейхун в южной части провинции Идлиб: дивизия обслуживала вооружение и технику, а также пополняла запасы и обучала новобранцев.