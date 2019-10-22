Песков рассказал, чего РФ ждет от переговоров с Эрдоганом

Москва, 22 октября. РФ хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции и сопоставить эту информацию с общими планами урегулирования ситуации в САР. Об этом заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва хочет получить информацию о планах Турции относительно военной операции и сопоставить эту информацию с общими планами урегулирования ситуации в САР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отвечая на вопрос о предложении немецкой стороны о создании в Сирии зоны безопасности, Песков указал, что соответствующую инициативу еще необходимо изучить.