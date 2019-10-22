Песков объяснил рост плановых и внеплановых проверок бизнеса в России

Москва, 22 октября. Тенденция к увеличению внеплановых проверок бизнеса в России связана с различными чрезвычайными происшествиями, в то время как число обычных сокращается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее сотрудники Института проблем правоприменения Европейского университета (ИПП ЕУ СПб) заявили, что в 2019 году контролеры нарастили количество как плановых, так и внеплановых проверок. «Лидерами» контроля эксперты назвали МЧС и Роспотребнадзор.

Журналисты попросили официального представителя Кремля прокомментировать рост плановых и внеплановых проверок бизнеса в России. Песков отметил, что количество обычных проверок постепенно сокращается, поэтому возникает вопрос о достоверности представленных данных.

Число внеплановых проверок, по его словам, действительно увеличилось в ряде областей, что связано с различными ЧП.

«Возьмите пожары, например. В этих случаях внеплановые проверки совершенно оправданы», — объяснил Песков.

Ранее в беседе с корреспондентом ФАН глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин объявил, что в ближайшие дни заработает электронная платформа для жалоб предпринимателей на действия представителей МВД. Разработать ее предложил глава государства Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию. В ее создании заняты деловые объединения бизнеса и Агентство стратегических инициатив. Первые три пилотных региона, бизнес которых получит возможность высказывать свои претензии, — это Калининградская, Ульяновская области и Татарстан.

Тем временем за семь месяцев только в Москве зарегистрировали 44,7 тысячи индивидуальных предпринимателей. Столица предоставляет им льготы и преференции, поддерживает информационно. Для новых ИП действуют налоговые каникулы на два года,