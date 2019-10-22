Песков заявил, что все ротации в СПЧ согласованы с Путиным

Москва, 22 октября. Какие-либо изменения в составе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека невозможны без согласования с главой государства. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать ротации в СПЧ и спросили, были ли перестановки в Совете решением президента РФ Владимира Путина.

«Естественно. Не забывайте, что это Совет при президенте. Поэтому какие-то изменения в его составе без согласования с президентом невозможны», — сказал Дмитрий Песков.

Также представители СМИ попросили Пескова прокомментировать решения некоторых членов СПЧ покинуть Совет. Ранее судья Конституционного Суда в отставке Тамара Морщакова заявила, что намерена выйти из состава президентского Совета.

«Это право любого члена Совета — участвовать в его работе или отказаться. Не стоит преувеличивать значение этого. Остается только выразить сожаление из-за таких решений», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, 21 октября секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев стал главой Совета по правам человека и советником президента РФ Владимира Путина. В состав Совета также вошли: исполнительной директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов (в качестве ответственного секретаря Совета).