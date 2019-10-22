Песков прокомментировал исследование Росстата о денежных средствах россиян

Москва, 22 октября. В Кремле считают, что необходимо очень аналитически относиться к социологическим исследованиям. Об этом заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения Росстата о количестве россиян, которым хватает денег только на еду и одежду.

«Буквально несколько месяцев назад мы видели аналогичную информацию о том, что люди обувь не могут себе купить. Это трудно все сопоставить. Можно только с научной, социологической точки зрения», — отметил пресс-секретарь.

При этом Песков призвал заниматься этой статистикой социологов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.