Песков рассказал детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

Москва, 22 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал детали предстоящих переговоров российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков констатировал, что Путин уже прибыл в Сочи, где провел встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Путин сейчас обсуждает направления, курируемые руководителями правительства: вчера была встреча с [Ольгой] Голодец, сегодня — с Голиковой», — пояснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России отметил, что буквально в течение 1–1,5 часа ожидается начало переговоров Путина с президентом Турции.

«Визит важный — главным образом разговор пойдет о делах сирийских, ситуации на северо-востоке страны. Мы с вами являемся свидетелями обмена весьма жесткими заявлениями между США и Турцией, поэтому Путину есть о чем поговорить со своим коллегой. Ну и, конечно же, [они] используют встречу, чтобы обсудить двусторонние дела с Турцией: нас объединяет целый комплекс торгово-экономических отношений», — озвучил детали Песков.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию против курдских террористов на севере Сирии. 17 октября Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от буферной зоны на 30 километров. В случае невыполнения условий договоренности Анкара возобновит военную операцию до полной зачистки территории.

Вооруженные курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от запрещенного в России ИГИЛ1 заняли территории в восточной части страны и стали оказывать давление на ее жителей. Курды не вели боевых действий против террористов, а предпочитали «договариваться» с ними, входя на занятые ими земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.