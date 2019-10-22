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Новороссия

В Донбассе может появиться собственный Нью-Йорк

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В Донбассе может появиться собственный Нью-ЙоркНовгородское, 22 октября. Жители поселка Новгородское Донецкой области Украины поддержали идею переименования в Нью-Йорк. Об этом рассказали местные СМИ.

Оказалось, что одноименное с крупнейшим городом США название населенного пункта для жителей историческое, а вовсе не заимствованное.

«Село было основано менонитами, которых пригласила на территорию Российской империи Екатерина  II. И основатели села назвали его Нью-Йорком. Поселок носил свое историческое название до 1951 года. Потом его переименовали в Новгородское», — говорится в распространенном сообщении.

Недавно в поселке прошли общественные слушания, на которых местные жители приняли соответствующее обращение к Верховной раде Украины. Отмечается, что просьбу переименовать «новгородчан» в «нью-йоркцев» поддержали и на поселковом совете.

Председатель областной администрации Павел Кириленко уже отреагировал на инициативу и сказал, что не против возвращения селу его исторического названия. Он уверен, что если жители подадут ходатайство об этом, власти его рассмотрят и примут положительное решение.

После согласования о переименовании населенного пункта на областном уровне этот вопрос должны рассмотреть депутаты Рады.

Ранее руководитель так называемого Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подсчитал, что около тысячи городов и 52 тыс. улиц было переименовано на Украине в связи с декоммунизацией. Напомним, в течение четырех лет — с мая 2015 года — на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. 

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Источник: Sm-news.ru
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