Командование иракской армии призвало выведенные из Сирии войска США покинуть страну

Багдад, 22 октября. Войска США, выведенные из Сирии и переброшенные в Иракский Курдистан, не получали разрешения Багдада на пребывание в стране, они должны покинуть ее территорию. Такой призыв содержится в заявлении совместного оперативного командования иракской армии.

В сообщении указывается, что ряд СМИ объявил о выводе американских сил из Сирии в сторону Ирака. Перебрасываемым войскам Соединенных Штатов дали разрешение на въезд в Иракский Курдистан транзитом, чтобы затем они покинули страну.

«Никакого разрешения на то, чтобы эти силы оставались на территории Ирака, нет», — указывается в заявлении.

9 октября Турция начала в приграничных районах Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Ключевая цель кампании— создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

«Источник мира» ведется против вооруженных формирований, которые включают боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды. Известно, что они выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз, а также грабили и убивали мирных жителей на захваченных ими территориях.

Спустя несколько дней после начала операции американский президент Дональд Трамп подписал указ о выводе войск США из Сирии, после чего военные покинули две свои базы в районе сирийского Манбиджа и отправились к границе с Ираком. Эксперты тогда назвали решение главы Белого дома «предательством своих союзников» — курдских вооруженных формирований, которых они активно поддерживали во время конфликта в Сирии.

В настоящее время в Сирии действует временное перемирие. Анкара и Вашингтон 17 октября договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны. В противном случае Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.