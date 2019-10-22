Сирия новости 22 октября 12.30: Башар Асад прибыл на передовую в Идлибе, курд-террорист убит в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 22 октября. Башар Асад прибыл на передовую линию в провинцию Идлиб и пообщался с военнослужащими сирийской армии. Курд-террорист убит в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносит удары по укреплениям боевиков на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: намерены построить новый мост через Евфрат у Абу-Кемаля на востоке Дейр-эз-Зора, в Идлибе и на севере Хамы атаковали укрытия боевиков, заняли ряд поселков на севере Хасаки близ города Тель-Тамр.

«Исламское государство1»: совершило два нападения на SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»): нанесли удары из минометных установок по позициям сирийской армии в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного террориста и отразили нападение неизвестных на блокпост в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» совершили нападение на боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в поселке Хаваидж, о чем сообщает источник в сети Twitter (@IbnSiqilli). Позднее, на подконтрольном боевикам медиаресурсе «Амак» появилось заявление, что в результате нападения террористы убили члена местного военного совета SDF.

Новостной портал Deir Ezzor 24 передает, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) и иранские ополченцы Корпуса Стражей Исламской революции планируют построить новый мост на востоке Дейр-эз-Зора у города Абу-Кемаль, чтобы иметь возможность оперативно перебросить свои части через реку Евфрат. Большая часть переправ через реку была разрушена террористам «Исламского государства», а в 2017 мосты подрывали курды-террористы из состава SDF, чтобы затруднить сирийской армии переброску на восточное побережье и отрезать их от поставок топлива. Утром к Абу-Кемалю прибыл конвой из 20 грузовиков с понтонами и сборными конструкциями.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что в городе Шхиль произошло столкновение неизвестных боевиков, предположительно из числа ИГИЛ1, и курдов-террористов SDF. Неизвестные обстреляли из автоматов курдский контрольно-пропускной пункт. Курды открыли по ним ответный огонь. Информации о жертвах нападения не поступало.

Провинция Идлиб

Отряды Сирийской арабской армии (САА), дислоцированные в районе города Хан-Шейхун нанесли ракетно-артиллерийские удары по позициям альянса джихадистов «Тахрир аш-Шам» в предместьях поселков Аль-Тах, Бабулин, Ас-Сальхия, Тахтая и по окраине города Кафр-Набель, о чем сообщает новостное агентство THIQA. Портал Electro Media уточняет, что сирийская армия также атаковала места скопления радикалов у городов Маарет-Хурма, Маарет-ас-Син и деревни Маарзита на юге Идлиба.Все наземные операции САА с воздуха поддерживают ВВС Сирии. Утром самолеты сбросили бомбы на укрепления боевиков в районе поселка Захарин, Хиш и Умм-Джалал, как информирует Twitter-канал Rojava Network.

Наджи Мустафа, пресс-секретарь «Фронта национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»), подтвердил, что боевики готовы перебросить в Идлиб подкрепления в случае столкновений с силами правительственной армии. Мустафа отметил в своем заявлении для новостного агентства Baladi News, что группировка обстреляла позиции САА у Хан-Шейхуна и Хубейта.

Как сообщает агентство SANA, президент Сирии Башар Асад прибыл на передовую линию расположения войск в Идлибе для встречи с военнослужащими. По информации источника, сирийский лидер находится в населенном пункте Хубейт, где размещен один из гарнизонов сирийской армии. Агентство также опубликовало фотографию, на которой запечатлен Асад, общающийся с военными.

Провинция Хама

Артиллерийские подразделения сирийской армии также нанесли удары по опорным пунктам и линиям обороны радикалов в районе поселков Сирмания и Хирбет-ан-Накир в районе долины Аль-Габ, о чем сообщает информагентство Step News. Данные действия являются ответной реакцией на ночные провокации со стороны радикалов. На протяжении вчерашнего дня боевики «вооруженной оппозиции» неоднократно обстреливали укрытия сирийских военнослужащих из минометов.

Провинция Хасака

Агентство SANA сообщает, что сирийская армия продолжает брать под контроль населенные пункты в северо-восточной провинции Хасака в предместьях города Телль-Тамр. Также армия развертывает позиции на трассе Хасака - Алеппо. По сообщению источника, армейские подразделения также вошли в деревни Аль-Козлея, Шувейха, Аль-Нуфлия, Аль-Махал к юго-западу от города Тель-Тамр.

Многочисленные источники сообщают также о развертывании правительственных сил на севере Сирии вдоль трассы М-4 в ключевых точках у городов Манбидж, Айн-Исса, Тель-Тамр и Камышлы, как передает Twitter-канал Rojava Network.

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