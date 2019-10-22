Россия, Украина и ЕК провели конструктивную встречу перед «трехсторонкой» по газу 

Москва, 22 октября. Представители России, Украины и Еврокомиссии провели встречу в Брюсселе перед консультациями по транзиту газа 28 октября, заявили в Минэнерго РФ.

Россия на встрече в Брюсселе представлял заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский. Он провел встречу со старшими должностными лицами «трехсторонки» по вопросу транзита российского газа через Украину для европейских потребителей после этого года.

«По итогам встречи ее участники отметили конструктивность и предметность прошедшей встречи в рамках подготовки к трехсторонним консультациям в Брюсселе, запланированным на 28 октября 2019 года», — сообщили в российском ведомстве.

Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа. Консультации 19 сентября министры энергетики России и Украины назвали конструктивными. При этом министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель обратил внимание, что риск не подписать новое соглашение с Россией о транзите газа через территорию Украины остается.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина без транзита газа из России через свою газотранспортную систему может столкнуться с проблемой перекачки топлива по стране.