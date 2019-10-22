Камерун заинтересован в покупке российских БТР и вертолетов

Москва, 22 октября. Камерун заинтересован в покупке российских бронетранспортеров, а также военно-транспортных и боевых вертолетов. Об этом заявил посол Камеруна в России Махамат Паба Сале.

Он рассказал, что посетил в России много выставок вооружений. На одном из таких мероприятий присутствовал начальник штаба сухопутных войск Камеруна, отметил дипломат. По его словам, глава штаба сухопутных войск сообщил, что африканской стране нужны бронетранспортеры для перевозки военнослужащих.

«Они нам нужны, потому что в Камеруне мы имеем дело с боевиками группировки «Боко Харам». Бывает так, что они устанавливают мины на маршрутах следования наших военных, и если автомобиль не бронированный, то в результате наезда на мины гибнут наши люди. Для нас очень, очень важно иметь такую технику», — сказал Махамат Паба Сале в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что Камерун также заинтересован в российских военно-транспортных и боевых вертолетах.

Ранее посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба сообщил, что после покупки 12 российских ударных вертолетов Ми-35М его страна заинтересовалась истребителями Су-57, а также российскими вертолетами, танками и разведывательным оборудованием. Старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин, комментируя слова посла Нигерии, отметил, что интерес страны к российскому оружию и военному опыту доказывает, что Москва стремительно укрепляет свои позиции в Африке.