ФСИН сообщила о рекордном минимуме числа заключенных в России

Москва, 22 октября. Число сужденных, содержащихся в исправительных колониях (ИК), в течение текущего года сократилось еще на 6% — до 434 тысяч человек. Об этом сообщает во вторник пресс-бюро Федеральной службы исправления наказаний России (ФСИН).

«На 1 октября 2019 года в исправительных колониях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации содержалось 434 303 осужденных, при этом в начале года содержалось более 463 тысяч», — следует из сообщения ведомства.

Как уточнили в ФСИН, наибольшее сокращение числа заключенных по сравнению с началом года зафиксировано в колониях, расположенных в Свердловской области — 1344 человека, Пермском крае — 1249 и Красноярском крае — 1172.

Помимо этого, в уходящем году количество лиц, содержащихся в следственных изоляторах (СИЗО), опустилось ниже отметки в 100 тысяч человек. Так, по состоянию на начало текущего месяца в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме изоляторов, содержался 98301 человек, пишет «ФедералПресс».

В ФСИН подчеркнули, что численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, на данном этапе достигла рекордно минимальных значений.