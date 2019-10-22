Будет ли Борис Джонсон нокаутирован в октябре? Колонка Евгения Беня

Телеканал Sky News опубликовал выступление спикера Палаты общин британского парламента Джона Беркоу перед открытием ее заседания. Беркоу вновь, как и за день того, не разрешил правительству премьер-министра Бориса Джонсона спросить у депутатов, готовы ли они одобрить проект сделки с Евросоюзом по Brexit. Следом депутаты в очередной раз отложили голосование о выходе из ЕС.

Однако, Беркоу подчеркнул: до конца октября у правительства будет возможность провести это принципиальное голосование. И в субботу, и в понедельник правительству формально не удалось провести сделку Джонсона через парламент из-за поправки, внесенной депутатом Оливером Летвином, потребовавшим перед одобрением принять законы, необходимые для осуществления Brexit.

До запланированной даты реализации Brexit — 31 октября — остается меньше 10 дней. Специально для Федерального агентства новостей ситуацию комментирует международный эксперт, публицист Евгений Бень.

В самом Евросоюзе в последние недели, чтобы избежать жесткий разрыв Лондона с Брюсселем, решились в пику ранее демонстрированной Джонсоном радикальной бескомпромиссности на предложения, что в случае новой отсрочки Великобритания по обстоятельствам сможет покинуть ЕС 1 или 15 числа каждого месяца вплоть до февраля. Брюссель выражает готовность пойти навстречу сентябрьскому решению британской Палаты общин, которая вопреки Джонсону выразила намерение не хлопнуть дверью, а спокойно развестись с Евросоюзом до 31 января следующего года.

При этом руководитель Европарламента Давид Сассоли даже заявлял о возможности новых, более приемлемых для Лондона, договоренностей по торгово-экономическому статусу Северной Ирландии, которые позволят Великобритании обойти, было, начавшие проступать рифы католического ирландского сепаратизма.

И тут Джонсон, поняв, что дело для него запахло жареным, едва ли ни в одночасье неожиданно отказался от прежней радикальной непримиримости, которая вознесла его на политический олимп, и взамен ранее фанатично исповедуемого им жесткого Brexit предложил выйти из ЕС еще до 31 октября на условиях еще более мягких, нежели, например, названные Сассоли. Когда британский премьер сам предложил Евросоюзу, чтобы Северная Ирландия после «развода» еще четыре года оставалась в таможенной зоне ЕС, то это стало тем сладким искушением, от которого Брюсселю было невозможно отказаться.

При этом в Брюсселе не исключают, что договориться Джонсону с британским парламентом так и не удастся, и гипотетически рассматривают даже тот вариант, при котором отсрочка может быть продлена до июня 2020 года.

Вероятность того, что официальный «развод» Лондона и Брюсселя в обозримом будущем состоится, теперь уже очень велика. И в отказе Палаты общин 19 и 21 октября ратифицировать Brexit нужда в сопутствующих законодательных инициативах — это, скорее, не причина, а повод.

Настоящая же причина в том, что голосование в британском парламенте по выходу из ЕС на этом этапе по сути превратилось в голосование о политической судьбе Бориса Джонсона. Поэтому отложенные дважды в последние дни волеизъявления стали новым крепким ударом по и без того подмоченной репутации премьера.

И, если в сентябре, когда британская Палата общин перед своим отпуском проголосовала против выношенной премьером жесткой сделки и за отсрочку Brexit на три месяца, Джонсон получил флеш-нокдаун (легкий нокдаун), при котором рефери производит неполный отсчет, то второй нокдаун Джонсона в последние дни работы парламента, стал уже вполне полноценным.

Борис Джонсон не может не понимать: непрохождение через голосование в британском парламенте до 31 октября предложенного им компромиссного варианта Brexit будет для него уже третьим — сокрушительным нокдауном. И после третьего нокдауна рефери останавливает бой, а проигравший считается автоматически нокаутированным.

Поэтому Джонсон очень нервничает и вынужден изворачиваться, как уж на сковородке. В личном письме председателю Европейского совета Дональду Туску он сейчас заявил, что дальнейшая отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Лондона и Брюсселя. При этом британский премьер, согласно букве закона, одновременно направил в ЕС официальный запрос об отсрочке Brexit до 31 января, но не подписал его. Словом, еще не подписал акт о своей капитуляции. Пока не подписал.