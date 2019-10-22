Военные РФ в Сирии зафиксировали 17 нарушений в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама

Москва, 22 октября. Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкая — 11. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

По данным военного ведомства, российские наблюдатели за сутки зафиксировали 17 фактов открытия огня в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Хама — семь, Алеппо — два, Идлиб — один, Латакия — один», — следует из бюллетеня.

Накануне российские военные сообщили о 15 нарушениях режима прекращения огня в САР.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время официальный Дамаск занимается политическим урегулированием в стране, восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.