Психолог Лолиты рассказала, как муж причинял певице боль

Москва, 22 октября. Брак эстрадной певицы Лолиты Милявской с пятым супругом, теннисистом Дмитрием Ивановым счастливым назвать нельзя, в разрушившихся отношениях определенно присутствовало эмоциональное насилие. Об этом рассказала психолог певицы Инна Литвиненко.

По ее словам, Иванов, по всей видимости, страдает нарциссическим расстройством личности. Проявляется оно в убеждении в собственной уникальности, неумении проявлять сочувствие, идеях о личной свободе от любых правил и в ощущении, что все вокруг испытывают зависть.

«Заметила за этим мужчиной четкие показатели того, что он манипулятор и абьюзер, он ее использовал», — рассказала специалист в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Литвиненко уточнила, что теннисист никогда не допускал физического насилия над женой, однако прибегал к другим способам причинить ей боль. В качестве примера она привела «травлю молчанием».

Ведущий передачи Дмитрий Борисов удивился словам психолога, поскольку Милявская не выглядит, как беспомощная жертва, и вряд ли могла терпеть такое жестокое отношение на протяжении многих лет.

«Каждая сильная женщина хочет показаться слабой и очень ведется на эту уловку», — объяснила эксперт.

Литвиненко считает, что Милявская, осознав происходящее, прекратила снабжать мужа финансами, и ему пришлось найти новую «жертву».

Модельер артистки Дмитрий Гуляев рассказывал ранее, что Милявская на фоне стресса из-за разрыва резко сбросила вес. По его словам, исполнительница, болезненно переживающая конец романа, потеряла несколько килограммов, а в талии похудела на 14 сантиметров. Сама Лолита констатировала, что ее нервная система таким образом отреагировала на потрясение.

На днях стало известно, что сразу после расставания Иванов переехал к другой женщине – косметологу из Белоруссии, проживающей в Москве. Женщина возглавляет клинику инъекционной косметологии. Милявская констатировала, что почти 10 лет содержала супруга, а он делал подарки тайной любовнице.

Отметим, что суд в Москве уже зарегистрировал заявление о расторжении брака российской исполнительницы и тренера по фитнесу. Сама же певица уже заявила о готовности к новому роману и призналась, что восстановиться ей помогли проверенные медики.