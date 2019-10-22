Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Психолог Лолиты рассказала, как муж причинял певице боль

53
0 Оставить комментарий

Психолог Лолиты рассказала, как муж причинял певице боль

Москва, 22 октября. Брак эстрадной певицы Лолиты Милявской с пятым супругом, теннисистом Дмитрием Ивановым счастливым назвать нельзя, в разрушившихся отношениях определенно присутствовало эмоциональное насилие. Об этом рассказала психолог певицы Инна Литвиненко.

По ее словам, Иванов, по всей видимости, страдает нарциссическим расстройством личности. Проявляется оно в убеждении в собственной уникальности, неумении проявлять сочувствие, идеях о личной свободе от любых правил и в ощущении, что все вокруг испытывают зависть.

«Заметила за этим мужчиной четкие показатели того, что он манипулятор и абьюзер, он ее использовал», — рассказала специалист в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Литвиненко уточнила, что теннисист никогда не допускал физического насилия над женой, однако прибегал к другим способам причинить ей боль. В качестве примера она привела «травлю молчанием».

Психолог Лолиты рассказала, как муж причинял певице боль

Ведущий передачи Дмитрий Борисов удивился словам психолога, поскольку Милявская не выглядит, как беспомощная жертва, и вряд ли могла терпеть такое жестокое отношение на протяжении многих лет.

«Каждая сильная женщина хочет показаться слабой и очень ведется на эту уловку», — объяснила эксперт.

Литвиненко считает, что Милявская, осознав происходящее, прекратила снабжать мужа финансами, и ему пришлось найти новую «жертву».

Модельер артистки Дмитрий Гуляев рассказывал ранее, что Милявская на фоне стресса из-за разрыва резко сбросила вес. По его словам, исполнительница, болезненно переживающая конец романа, потеряла несколько килограммов, а в талии похудела на 14 сантиметров. Сама Лолита констатировала, что ее нервная система таким образом отреагировала на потрясение.

Психолог Лолиты рассказала, как муж причинял певице боль

На днях стало известно, что сразу после расставания Иванов переехал к другой женщине – косметологу из Белоруссии, проживающей в Москве. Женщина возглавляет клинику инъекционной косметологии. Милявская констатировала, что почти 10 лет содержала супруга, а он делал подарки тайной любовнице.

Отметим, что суд в Москве уже зарегистрировал заявление о расторжении брака российской исполнительницы и тренера по фитнесу. Сама же певица уже заявила о готовности к новому роману и призналась, что восстановиться ей помогли проверенные медики.

infox - new
Источник: Пусть говорят
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров