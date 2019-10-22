Экономист рассказал, как можно стабилизировать цены на гречку в России

Рост цен на гречневую крупу связан с повышенным спросом на этот товар в России, уверен руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Поставщики сообщили розничным сетям о повышении цен на гречневую крупу в России. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут подняться на 5—50%.

Поставщики розничных сетей «Ашан» и «Лента» предупредили о росте цен на 20—25%. При этом в крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» сообщают о возможном повышении цен на гречку на 25—50%, до 59 рублей за 1 кг. В «Руспродсоюзе» подтвердили рост оптовых цен на фасованную гречневую крупу на 5—30%.

«АФГ Националь» в октябре повысила цены на 20%. Причина — рост цен на сырье от поставщиков, который начался с конца июля. К октябрю цены на гречневую крупу выросли в два раза, на гречиху — в три раза», — рассказал директор торговой компании агрохолдинга «Ангстрем трейдинг» Леонид Васильев.

Как утверждает Василий Колташов, субсидии от правительства могут стабилизировать цены на гречневую крупу в России.

«Эти субсидии являются единственным механизмом, который может прекратить рост цен на продовольствие. Другого механизма нет. Всегда будет находиться какая-то причина для повышения цен», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

В качестве причины роста цен на массовые продукты выступает концентрация спроса потребителей на этих товарах, подчеркивает экономист.

«Когда доходы людей невелики, и они экономят, спрос концентрируется то на гречневой крупе, то на куриных яйцах или мясе птицы. В последние 10 лет это приводило к скачкообразному росту цен на определенные товары», — сообщил собеседник ФАН.

Так или иначе, гречка — это «продукт бедных», говорит Колташов. В свою очередь значительная часть семей среднего класса не потребляет много гречки, отмечает эксперт.

«Они едят рис, гречку, кус-кус — т. е. у них более разнообразный ассортимент. А массовый потребитель, имеющий картофель со своих участков, гречку все-таки покупает. Отказываясь от чуть более дорогих продуктов и увеличивая спрос на гречку, потребитель увеличивает давление на этот продукт», — рассказал экономист.

Напомним, цены на гречневую крупу в России постоянно меняются. Так, в 2018 году цена на этот продукт в России упала до рекордного минимума. Потребительская цена гречки в сентябре 2018 года снизилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.