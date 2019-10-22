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Ягудин сделал новое заявление о болезни Заворотнюк

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Ягудин сделал новое заявление о болезни Заворотнюк

Москва, 22 октября. Российский фигурист Алексей Ягудин не разделил позицию семьи актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скрывает информацию о якобы больной звезде.

Ягудин выступил с новым заявлением о болезни Заворотнюк. Он констатировал, что хорошо знаком с актрисой и ее супругом — фигуристом Петром Чернышовым. При этом спортсмен признался, что знает о ситуации не больше всех остальных.

«У каждого свое мнение, как должна поступать команда Анастасии Заворотнюк, — приводит его слова KP.Ru. — Ну не хотят, чтобы эта тема муссировалась. Это их абсолютное право».

Он отметил, что на месте родных актрисы поступил бы иначе — не молчал бы. Он напомнил, что у него тоже есть семья и дети.

«Сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают, — констатировал фигурист. — Есть болезни, случайные ситуации. Так бывает. Я хочу пожелать Анастасии и Пете выдержать то, что сейчас происходит».

Ягудин сделал новое заявление о болезни Заворотнюк

Олимпийский чемпион также признался, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной ранее были подозрения на онкологическое заболевание.

«По всем показаниям была вероятность 50 на 50», — констатировал он.

Слухи о болезни Заворотнюк появились этим летом, когда актриса перестала появляться на публике. По данным журналистов, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» якобы диагностирована четвертая стадия рака мозга.

В свою очередь россияне устали от многочисленных слухов о болезни актрисы и предположили, что все происходящее является пиар-кампанией.

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Источник: Комсомольская правда
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