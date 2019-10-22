Министр экономического развития Украины признался, что он дебил

Москва, 22 октября. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов прокомментировал высказывание олигарха Игоря Коломойского, который назвал его дебилом за реакцию на скандал вокруг песни про сгоревший дом экс-главы украинского Нацбанка Валерии Гонтаревой на шоу «Квартала 95».

Напомним, артисты украинской студии «Квартал 95» в новом выпуске своего шоу посвятили номер сожжению дома Гонтаревой и спровоцировали бурный скандал. Юмористы заявили, что угрызений совести по этому поводу не испытывают, в их поддержку выступил и украинский предприниматель Коломойский.

Милованов отреагировал на скандальный номер в передаче «Квартала», отметив, что он воспринимается как подтверждение связей олигархов с руководством студии в поджоге дома Гонтаревой, и выразил мнение, что на внешних инвесторов это может оказать негативное влияние, таким образом, заметно ухудшить инвестиционный климат на Украине.

На это Коломойский заявил, что Гонтарева и Милованов — «дебилы». Однако украинский министр экономического развития отреагировал на слова предпринимателя с иронией.

«Я этого не скрываю — что я дебил… Я шучу. Так что тут главное не это, а результаты. Мое видение — скандал исчерпан, потому что высказались все», — сказал министр.

Он пояснил, что главное, что внутри общества по этому вопросу есть дискуссия.

«Я думаю, что тут важно, что мы видим дискуссию внутри общества. Форма этой дискуссии кому-то нравится, кому-то не нравится, но это нормально, я думаю», — поделился мнением Милованов.

Чиновник отметил, что наличие разных позиций у разных людей является признаком свободного общества, и на обидные характеристики он не обижается.

«Это нельзя переводить на персоналии. Это не о персоналиях. У каждого своя позиция. Мы должны отказаться от того, чтобы говорить о конкретных людях. Все люди хорошие. Обстоятельства разные… Потому нет, я не обижаюсь вообще ни на это, ни на многое другое происходящее», — подчеркнул Милованов.

Он рассказал, что не имеет ничего против политической сатиры от «Квартала 95», но требует возможности высказывать на нее личную реакцию.

«Я согласен с «Кварталом», что они как сатира могут делать что угодно. Но это не означает, что у меня нет своей позиции. Это такое же мое право. Я свою позицию вчера высказал. И в принципе, ее высказали все, кто хотел», — резюмировал министр.

Напомним, в сентябре экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом сожгли, забросив бутылку с зажигательной смесью. В сентябре она выступила сообщением, что будет просить политическое убежище в Лондоне, если на Украине ее продолжат «преследовать политически и физически».