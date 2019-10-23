В старом Алеппо восстановили главный рынок

Дамаск, 23 октября. В старом городе Алеппо после завершения реставрационных и восстановительных работ, а также ликвидации ущерба, нанесенного его терроризмом, открылся рынок Сахтия, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Открытие рынка необходимо в первую очередь для того, чтобы вернуть жизнь во все районы города.

Напомним, что рынок Сахтия насчитывает более 53 магазинов, которые продают сладости и орехи. Сактия является главным центром всех рынков старого города Алеппо. В восстановлении этого района приняли участие ряд организаций, в том числе Генеральный директорат по древностям и музеям, власти провинции и городской совет Алеппо, Сирийский фонд развития и Фонд культуры Ага Хана.

Рынок Сахтия является связующим звеном между рынками старого города, начиная от Баб-Антакья в западной части старого Алеппо до рынка Зарб напротив Цитадели Алеппо на востоке.

Министр культуры Мухаммед аль-Ахмад пояснил, что открытие Сахтии крайне важно для возрождения остальных рынков, которыми славится Алеппо. Многие из них были разрушены терроризмом. По его словам, восстановление рынка и постепенное возвращение жизни положительно отразятся на экономической и социальной жизни населения.

Губернатор Алеппо Хуссейн Диаб также сказал, что восстановление и открытие рынка отражает стремление общества Алеппо жить и перед лицом терроризма. Кроме того, это важный шаг в процессе возвращения экономической жизни старого города, известного своей богатой промышленностью. Это послание послание миру, благодаря которому Алеппо способно восстановить свой блеск и красоту, подчеркнул Диаб.

Министр туризма Мухаммед Радван Мартини добавил, что сегодня Алеппо доказывает, что является столицей национальной экономики, посланием любви, мира и терпимости. Он вернулся, чтобы восстановить свою гуманитарную и экономическую роль, открытие Сактии заложило первый кирпич в процессе возвращения всех рынков города.