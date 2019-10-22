Итоги саммита «Россия — Африка» положительно скажутся на развитии африканских стран



Внештатный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Абубакар Сидик Мунчили встретился с камерунским политологом Пьером Клавером Нкодо за несколько дней до российско-африканского саммита в Сочи, чтобы узнать мнение о перспективах этого события для дальнейшего развития африканского континента.

Саммит «Россия — Африка» состоится 23-24 октября в Сочи. Президент РФ Владимир Путин пригласил в курортную столицу России глав нескольких африканских государств. Пьер Клавер Нкодо считает, что заявленный форум открывает хорошие возможности для Африки в плане освобождения от гнета со стороны Запада. Стоит отметить, что итоговым документом саммита должна стать декларация, предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.

«Для Африки это – начало другой истории континента, которая будет написана президентом РФ Владимиром Путиным. На форуме будут обсуждаться возможности сотрудничества с Африкой и развитие ее как континента, что должно положительно сказаться на большинстве стран. Чтобы лучше понять российский геополитический подход, мы должны проследить историю этой великой страны, которая никогда не была колониальной и империалистической державой. Кроме того, мы должны охватить еще и историю развития нескольких стран Западной Европы и Северной Америки, которые разбогатели при помощи работорговли и многих других более или менее насильственных преступлений», ؅—утверждает Пьер Клавер Нкодо.

По мнению камерунского политолога, в начале прошлого столетия Россия снова выделилась из западного блока, приняв более гуманный социализм в качестве модели государственного управления, в отличие от своих западных соседей. Он убежден, что Россия заинтересована в сближении с Африкой, и саммит в Сочи является поворотным моментом в мировой геополитике.

Несмотря на то, что африканские страны уже не являются французскими колониями, многие из них все еще находятся под гнетом Европы в экономическом поле.

«Россия не стучится в дверь Африки, как хищник, потому что у нее одна из самых сильных эндогенных экономик в мире; но, без сомнения, выступает в роли спасителя, который считает, что африканцы достойны того, чтобы пользоваться своим суверенитетом и свободой», — заявил политолог.

Пьер Клавер Нкодо акцентировал внимание на том, что заключение ряда договоров и конвенций в ходе саммита может очень сильно улучшить условия жизни в африканских странах.

«России не нужно грабить африканские природные ресурсы, чтобы играть в высшей лиге этого мира, как это неизбежно происходит в случае неоколониализма Франции. Более того, вопреки тому, что считают западные историки и СМИ, русские не настолько ксенофобны, как их представляют нам. Африка, которая стремится к своему суверенитету, благодаря саммиту может получить все, чтобы сблизиться с Россией на всех уровнях после более чем столетнего гнета со стороны западного блока», — убежден камерунский политолог.

На вопрос корреспондента ФАН о перспективах соглашений, объявленных на саммите между некоторыми африканскими странами и Россией в области экономики, обороны и сферы образования, эксперт считает, что встреча Путина с африканскими лидерами – это возможность для Африки начать все с нуля и избежать грабежа со стороны Запада.