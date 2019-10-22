Колокольцев рассказал, как полицейские предотвращали теракты во время ЧМ по футболу в РФ

Сеул, 22 октября. Российские полицейские использовали технические возможности для предотвращения преступлений и терактов во время проведения зимних Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира по футболу в 2018 году в РФ. Об этом рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время выступления на пленарном заседании международного полицейского саммита в Сеуле.

Глава МВД РФ подчеркнул, что правоохранительные органы обязаны постоянно совершенствоваться и адаптироваться к новым вызовам и угрозам. Он отметил, что современные технологии позволяют полицейским более эффективно предупреждать и расследовать преступления.

По словам Колокольцева, анализ big data, полученных с помощью видеонаблюдения, позволяет в онлайн-режиме определять потенциально опасные места. Он добавил, что в России системы видеонаблюдения с такими техническими возможностями внедряются в рамках развития аппаратно-программных комплексов «Безопасный город».

Владимир Колокольцев рассказал, что наиболее масштабная сеть видеонаблюдения, которая насчитывает порядка трех тысяч интеллектуальных видеокамер по распознанию лиц, развернута в Москве. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры.

Колокольцев добавил, что российские полицейские успешно использовали технические возможности для предотвращения преступлений и терактов в рамках мероприятий по обеспечению безопасности в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира по футболу в 2018 году.