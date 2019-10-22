Эрдоган вновь пригрозил США возобновлением операции против курдов-террористов в Сирии

Анкара, 22 октября. Турция возобновит военную операцию в Сирии, если Соединенные Штаты не сдержат обещаний по отводу курдов-террористов за пределы зоны безопасности. С таким обещанием выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Сочи на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«Если США не сдержат своих обещаний, то операция продолжится», — заявил турецкий глава журналистам перед вылетом в Россию.

Напомним, на прошлой неделе Эрдоган и американский вице-президент Майк Пенс договорились о приостановке операции против курдских сил на 120 часов. За этот промежуток времени курды-боевики должны отойти от предполагаемой 30-километровой буферной зоны на границе с Турцией. Если вооруженные бандитские формирования не выполнят условия договоренности, Генштаб ВС Турции возобновит военную операцию в Сирии до полной зачистки территории.

Антитеррористическая операция Турции под названием «Источник мира» против курдских бандитских формирований стартовала 9 октября. Анкара собирается создать на севере Сирии так называемую буферную зону, которая станет «защитным поясом» для ее рубежей.

Курдские боевики под предлогом «освобождения» Сирии от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1заняли территории в восточной части САР и стали оказывать давление на мирное население, но боев против террористов не вели.

Встреча лидеров РФ и Турции Путина и Эрдогана по сирийскому урегулированию состоится в Сочи днем во вторник.

1 Организация запрещена на территории РФ.